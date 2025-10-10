«Κλειστά» τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες έως τον Απρίλιο του 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κλειστά μέχρι και τις αρχές Απριλίου 2026 είναι τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες 

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Κλειστά» τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες έως τον Απρίλιο του 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξαντλημένα είναι τα διαθέσιμα ραντεβού για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού, καθώς χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη κλείσει ραντεβού μέχρι και τις αρχές Απριλίου 2026. Στα νησιά και τις μικρότερες πόλεις, ωστόσο, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες ημερομηνίες μέσα σε λίγες ημέρες.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις παρακάτω εικόνες, στις περιοχές της Αττικής συγκεκριμένα στον Πειραιά, τον Νότιο Τομέα Αθηνών, τα Νησιά, την Ανατολική Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων, γεγονός που επιβεβαιώνει τον αυξημένο φόρτο στα κεντρικά αστυνομικά τμήματα των μεγάλων πόλεων.

3.jpg

Αρμόδιες πηγές συνιστούν στους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα εκτός κέντρου, όπου ο φόρτος εργασίας είναι μικρότερος.

5.jpg

Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι του 2026 οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας. Εντός Ελλάδας, ωστόσο, θα εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

1.jpg

Παράλληλα, σε πλήρη εφαρμογή τίθεται ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αντικαταστήσει σταδιακά το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ, λειτουργώντας ως ενιαίο μέσο ταυτοποίησης σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

4.jpg

Η έκδοσή του γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr ή από τα ΚΕΠ, έως τις 5 Νοεμβρίου 2025. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφαλιστικές εισφορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές.

2.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:30ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Απορρίφθηκε η έφεση και αυξήθηκε η ποινή εργάτη που καταδικάστηκε για τους βιασμούς της

15:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Athens Coffee Days 2025: Δύο ημέρες αφιερωμένες στον καφέ και την καινοτομία από τη Nestlé Professional

15:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στρατηγική εξωστρέφεια του Νίκου Χαρδαλιά αποδίδει – Διεθνή μέσα υμνούν τον τουρισμό της Αττικής

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ομαδικός ο βιασμός του 6χρονου από τρεις Αφγανούς σε δομή φιλοξενίας - Ο ένας τον ακινητοποίησε - Συνελήφθησαν και τους ασκήθηκε δίωξη

15:05TRAVEL

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

14:58WHAT THE FACT

Η «λύση» για την καταπολέμηση της τριχόπτωσης μπορεί να κρύβεται στη φύση

14:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός απάντησε σε Ντόντσιτς: «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας»

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Συμμετοχή των ναυτεργατικών σωματείων στις κινητοποιήσεις

14:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό!»

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ για παραποίηση της αλήθειας και «κοπτοραπτική»

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ η συμφωνία ειρήνευσης στη Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν κατά χιλιάδες, αλλά ο Νετανιάχου προειδοποιεί

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κάλεσμα της ΓΣΕΕ στο συλλαλητήριο κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου

14:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ» - «Μερικά πουλιά δεν προορίζονται για το κλουβί»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για οδηγό ταξί - 35χρονος τον απείλησε με σύριγγα και τον λήστεψε

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

14:17ΥΓΕΙΑ

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: Αναπτύχθηκε η πρώτη εξέταση αίματος που ανιχνεύει με επιτυχία την ασθένεια

14:17WHAT THE FACT

Αποκαλύφθηκε το πιο ακριβό φόρεμα στον κόσμο! Ζυγίζει 10 κιλά και η τιμή του είναι απίστευτη

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Μεταρρυθμίσεις στην αγορά για υγιή ανταγωνισμό και κοινωνική συνοχή

14:11ΕΛΛΑΔΑ

«Κλειστά» τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες έως τον Απρίλιο του 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ομαδικός ο βιασμός του 6χρονου από τρεις Αφγανούς σε δομή φιλοξενίας - Ο ένας τον ακινητοποίησε - Συνελήφθησαν και τους ασκήθηκε δίωξη

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ η συμφωνία ειρήνευσης στη Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν κατά χιλιάδες, αλλά ο Νετανιάχου προειδοποιεί

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου – Ξεκινά σήμερα η δίκη

13:00LIFESTYLE

Αποκάλυψε τη σχέση της η Ιωάννα Τούνη: «Ήταν μαζί μου πριν γίνω διάσημη και πλούσια» - Κόλαφος ο Γιώργος Λιάγκας

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου» - Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Συγκλονίζει για τον γιο της Βασίλη με νέα αινιγματική ανάρτηση: «Με το ίδιο μπουφάν καρδούλα μου – Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς»

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδια εκκένωσης των χωρών της Βαλτικής σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης: Σχολεία, εκκλησίες και στάδια θα μετατραπούν σε καταφύγια

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι θα βγουν στους δρόμους για το εργατικό νομοσχέδιο- Τα αιτήματά τους

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Θα υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση η 39χρονη που τρύπησε με πιρούνι ο σύντροφός της

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

12:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το ζογκλερικό καλάθι του Θανάση που τον έκανε να αναφωνήσει «Oh my god»

09:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: 6-7 κιλά τσίχλες μάζευαν οι υπάλληλοι από το Ηρώδειο, στο τέλος κάθε φεστιβάλ – Κλείνει για τρία χρόνια το Ηρώδειο

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ