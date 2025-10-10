«Κλειστά» τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες έως τον Απρίλιο του 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εξαντλημένα είναι τα διαθέσιμα ραντεβού για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού, καθώς χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη κλείσει ραντεβού μέχρι και τις αρχές Απριλίου 2026. Στα νησιά και τις μικρότερες πόλεις, ωστόσο, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες ημερομηνίες μέσα σε λίγες ημέρες.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις παρακάτω εικόνες, στις περιοχές της Αττικής συγκεκριμένα στον Πειραιά, τον Νότιο Τομέα Αθηνών, τα Νησιά, την Ανατολική Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων, γεγονός που επιβεβαιώνει τον αυξημένο φόρτο στα κεντρικά αστυνομικά τμήματα των μεγάλων πόλεων.

Αρμόδιες πηγές συνιστούν στους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα εκτός κέντρου, όπου ο φόρτος εργασίας είναι μικρότερος.

Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι του 2026 οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας. Εντός Ελλάδας, ωστόσο, θα εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Παράλληλα, σε πλήρη εφαρμογή τίθεται ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αντικαταστήσει σταδιακά το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ, λειτουργώντας ως ενιαίο μέσο ταυτοποίησης σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Η έκδοσή του γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr ή από τα ΚΕΠ, έως τις 5 Νοεμβρίου 2025. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφαλιστικές εισφορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές.

