Ρέθυμνο: Σύγκρουση μοτοσικλέτας με πεζό έξω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγα λεπτά στο Ρέθυμνο, καθώς σημειώθηκε σοβαρό οδικό συμβάν έξω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Πρόκειται για ένα συμβάν μεταξύ μοτοσικλέτας και ενός πολίτη που προσπαθούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

