Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 28 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1283
Κατασκευές
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 51 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1281
Κατασκευές
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΔΑΣΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 95 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 93 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1282
Κατασκευές
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 11:00:00 πμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΖΟΦΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1274
Κατασκευές
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΩΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΩΛΟΥ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1134
Λειτουργία
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 12:00:00 μμ
ΒΥΡΩΝΑ
Μονά οδός:ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΙΜΟΘΕΟΥ απο κάθετο: ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1136
Λειτουργία
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ έως κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1137
Λειτουργία
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΠΥΡΡΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1280
Κατασκευές
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1138
Λειτουργία
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 1:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - ΣΟΛΩΝΟΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΚΑΒΑΦΗ - ΘΑΛΟΥ - ΣΕΦΕΡΗ - ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΟΡΕΝΤΗ - ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ
260
Λειτουργία
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ.
811
Κατασκευές
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ(ΤΑΚΗ) απο κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΜΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ(ΤΑΚΗ) από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1135
Λειτουργία
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΑΝΙ έως κάθετο: ΚΥΡΙΖΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - Π.ΜΕΛΑ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΚΕΡΚΗΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
462
Κατασκευές
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΕΙΔΙΟΥ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΜΕΛΑ Β'.
809
Κατασκευές
15/10/2025 8:00:00 πμ
15/10/2025 5:00:00 μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ - ΝΕΑ ΖΩΗ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΟΥΚΑ - ΛΕΚΑΝΕΖΑ - ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) - ΡΙΖΑ ΜΠΛΕΤΑ
5507
ΑΔΜΗΕ
15/10/2025 9:00:00 πμ
15/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΝΟ 6 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟ 4 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 92 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 90 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
1279
Κατασκευές
15/10/2025 9:30:00 πμ
15/10/2025 1:00:00 μμ
ΕΡΥΘΡΩΝ
Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 300 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ
780
Εξυπηρέτηση τρίτων
15/10/2025 10:00:00 πμ
15/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΚΙΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΛΑΒΙΔΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΒΙΔΑ απο κάθετο: ΚΙΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1278
Κατασκευές
15/10/2025 10:00:00 πμ
15/10/2025 1:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΡΙΤΣΟΥ απο κάθετο: ΑΝ.ΚΑΛΒΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ.ΚΑΒΑΦΗ απο κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΟΒΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΑΡΙΣΗΣ έως κάθετο: ΚΩΝ.ΚΑΒΑΦΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ απο κάθετο: Η.ΒΕΝΕΖΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
1275
Κατασκευές
15/10/2025 10:00:00 πμ
15/10/2025 2:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΝΕΟΤΗΤΟΣ.
810
Κατασκευές
15/10/2025 10:00:00 πμ
15/10/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ.
808
Κατασκευές
15/10/2025 11:00:00 πμ
15/10/2025 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
261
Λειτουργία
15/10/2025 12:00:00 μμ
15/10/2025 2:30:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ
1276
Κατασκευές
15/10/2025 12:30:00 μμ
15/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΥΛΑΡΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
1139
Λειτουργία
15/10/2025 1:00:00 μμ
15/10/2025 3:30:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΚΕΝΤΡΑΥΡΩΝ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΟΥΡΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΕΛΗΝΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
1277
Κατασκευές
15/10/2025 4:00:00 μμ
15/10/2025 6:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 124 από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
