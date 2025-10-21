Απόστολος Λύτρας: Mε αγωγή €600.000 απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου

Ο Απόστολος Λύτρας και η πρώην σύζυγός του, Σοφία Πολυζωγοπούλου, παραμένουν σε «πολεμικό» κλίμα μετά την έκδοση του διαζυγίου τους. Χθες βρέθηκαν εκ νέου στα δικαστήρια για να αντιμετωπίσουν τις μεταξύ τους οικονομικές διαφορές.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, τα δύο μέρη έχουν καταθέσει εκατέρωθεν αγωγές, διεκδικώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ο ένας από τον άλλο.

Ο ποινικολόγος είχε καταθέσει αρχικά αγωγή ύψους 1.000.000 ευρώ εναντίον της πρώην συζύγου του, διεκδικώντας αποκτήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Η συζήτηση της αγωγής αυτής, η οποία ήταν προγραμματισμένη για χθες, πήρε αναβολή για τις 8 Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά της, η Σοφία Πολυζωγοπούλου κατέθεσε επίσης αγωγή εναντίον του πρώην συζύγου της, ζητώντας το ποσό των 600.000 ευρώ.

Πέραν του μετώπου των αγωγών, το πρώην ζευγάρι έχει ανοιχτή δικαστική διαμάχη και στο ποινικό δικαστήριο για τον ξυλοδαρμό της δικηγόρου από τον Απόστολο Λύτρα. Η ποινική δίκη για την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης έχει προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου.

