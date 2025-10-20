Σοφία Πολυζωγοπούλου: Απαντά με αγωγή κατά του Απόστολου Λύτρα - Γιατί διεκδικεί 600.000 ευρώ

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη του Απόστολου Λύτρα με την πρώην σύζυγό του, Σοφία Πολυζωγοπούλου, καθώς η εκδίκαση της αγωγής 1 εκατ. ευρώ που είχε καταθέσει ο ποινικολόγος κατά της 38χρονης πήρε αναβολή για τις 8 Δεκεμβρίου.

Ο Απόστολος Λύτρας τον Ιούνιο του 2024 είχε ομολογήσει ότι χτύπησε άγρια την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια προφυλακίστηκε. Τώρα ο ποινικολόγος διεκδικεί μέσω της αγωγής ποσοστά από ακίνητα που βρίσκονται στο όνομα της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, υποστηρίζοντας πως αγοράστηκαν με δικά του χρήματα!

Πάντως, η Σοφία Πολυζωγοπούλου πέρασε στην αντεπίθεση, καταθέτοντας και η ίδια αγωγή τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα, ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανέφερε: «Όλους αυτούς τους μήνες η Σοφία δεν μιλάει, κάθεται, λοιδορείται, υπομένει καρτερικά, έχει αφιερωθεί στο παιδί και τη δουλειά της, κάποια στιγμή βέβαια η δράση γεννά αντίδραση. Η Σοφία λοιπόν έκανε κι αυτή αγωγή, ζητώντας αυτά που δικαιούται και το δικαστήριο υποχρεωτικά πήγε για να συνεκδικαστεί με την αγωγή της Σοφίας τον Δεκέμβριο.

Ζητάει τη συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του κ. Λύτρα. Είναι γύρω στις 600.000».