Άλιμος - Τέλος στον πλημμυρικό εφιάλτη: Ξεκινά νέος αγωγός που σώζει κεντρικές συνοικίες

Νέος αγωγός ομβρίων υδάτων ύψους σχεδόν 1.000.000 ευρώ αναμένεται να θωρακίσει κεντρικές συνοικίες και τη Λεωφόρο Αλίμου, οδηγώντας τα νερά στο Ρέμα Τραχώνων

Ο Δήμος Αλίμου βάζει σε εφαρμογή ένα κρίσιμο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης σε κεντρικές περιοχές της πόλης που αντιμετωπίζουν διαχρονικά σοβαρά προβλήματα με τις έντονες βροχοπτώσεις.

Το σχέδιο αφορά την κατασκευή ενός νέου αγωγού ομβρίων υδάτων, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει τα βρόχινα νερά από τη Λεωφόρο Αλίμου, την περιοχή των Κυθηρίων και τον Παλαιό Άλιμο. Ο αγωγός θα διέρχεται κάθετα κάτω από τη Λεωφόρο και θα καταλήγει στο Ρέμα Τραχώνων, όπου θα διοχετεύονται με ασφάλεια τα νερά της βροχής.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανακούφιση στην ευρύτερη περιοχή. Η Λεωφόρος Αλίμου, χαρακτηριστικό παράδειγμα, στερείται παντελώς αγωγών ομβρίων, ενώ οι δύο προαναφερθείσες γειτονιές δοκιμάζονται έντονα από τη συγκέντρωση νερού. Ο νέος αγωγός θα ακολουθήσει τη διαδρομή της οδού Στυμφαλίας, ενός σημείου που στο παρελθόν αποτελούσε ρέμα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να συσσωρεύει μεγάλες ποσότητες βρόχινου νερού, τόσο στην επιφάνεια όσο και υπογείως.

Το έργο, συνολικού ύψους σχεδόν 1.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΕΣΠΑ, μέσω του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της δημοτικής Αρχής, ο μελλοντικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση του νέου αγωγού από την οδό Δήμητρας προς τις οδούς Μυρτιδιωτίσσης και Ιωνίας. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη συλλογή των βρόχινων υδάτων περιμετρικά του Λόφου Πανί και μέχρι το Άνω Καλαμάκι, ενισχύοντας περαιτέρω την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης.

