Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
23/10/2025 6:30:00 πμ
23/10/2025 5:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΤΙΔΟΣ - ΝΕΑΡΧΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΡΕΩΣ - ΔΙΚΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ - ΑΛΚΜΗΝΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΟΣ - ΑΙΟΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΠΟΛΤΔΕΥΚΟΥΣ - ΑΓΑΜΕΝΩΝΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΛΙΣΟΝΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ - ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ - ΚΛΕΙΤΟΥ - ΞΕΝΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΕΡΜΟΥ - ΑΝΤΙΟΠΗΣ - ΠΑΝΟΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΙΓΕΩΣ - ΖΕΜΕΛΗΣ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ - ΟΡΦΕΩΣ - ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ
474
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1343
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1188
Λειτουργία
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Η.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ.
838
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 11:00:00 πμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Ζυγά οδός:ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΔΩΝΙΔΟΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΔΩΝΙΔΟΣ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1181
Λειτουργία
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 12:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1340
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 58 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 60 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 62 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 66 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
1345
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΔΩΝΙΔΟΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΔΩΝΙΔΟΣ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1181
Λειτουργία
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΦΙΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1184
Λειτουργία
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1183
Λειτουργία
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΓΑΒΑΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1182
Λειτουργία
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 2:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΚΑΝΑΡΗ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΒΟΛΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΛΕΣΒΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
270
Λειτουργία
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 2:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΛΥΣΙΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΚΙΜΩΝΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΣΙΔΕΡΗ - ΠΟΛΕΜΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ - ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΧΑΣΙΩΝ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΝΙΡΒΑΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
270
Λειτουργία
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΥΪΛΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΗΡΑΓΓΕΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΣΗΡΑΓΓΕΙΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΡΑΓΓΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΜΑΝΣΩ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 2:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΟΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1341
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΤΖΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ
470
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΡΩΝ, ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΒΙΤΑΛΗ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΑΣΠΑΣΙΑΣ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
837
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΤΣΙΝΑ.
841
Κατασκευές
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 5:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΖΗΝΩΝΟΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΙΜΒΡΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
1457
Λειτουργία
23/10/2025 8:00:00 πμ
23/10/2025 6:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
23/10/2025 8:30:00 πμ
23/10/2025 10:30:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
1115
Λειτουργία
23/10/2025 10:00:00 πμ
23/10/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑΣ.
849
Κατασκευές
23/10/2025 10:00:00 πμ
23/10/2025 1:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
23/10/2025 11:00:00 πμ
23/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3 από: 11:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 από: 11:00 πμ έως: 12:30 μμ
1189
Λειτουργία
23/10/2025 11:00:00 πμ
23/10/2025 1:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 2Α από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 2 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ
1344
Κατασκευές
23/10/2025 11:30:00 πμ
23/10/2025 2:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΑΙΡΕΤΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΧΑΙΡΕΤΗ απο κάθετο: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ
1190
Λειτουργία
23/10/2025 12:00:00 μμ
23/10/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.
839
Κατασκευές
23/10/2025 12:00:00 μμ
23/10/2025 5:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΙΔΑ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ
471
Κατασκευές
23/10/2025 12:30:00 μμ
23/10/2025 3:30:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ ΝΟ 31 από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΛΟΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΧΛΟΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΝΟ 20 από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ
1342
Κατασκευές
23/10/2025 12:30:00 μμ
23/10/2025 4:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΓ. ΛΟΥΚΑ απο κάθετο: ΕΥΓ. ΚΑΡΑΒΙΑ έως κάθετο: ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:30 μμ
1185
Λειτουργία
23/10/2025 1:00:00 μμ
23/10/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - Λ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΠΑΤΜΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ - ΝΑΞΟΥ - ΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
271
Λειτουργία
