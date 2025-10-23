Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

23/10/2025 6:30:00 πμ 23/10/2025 5:30:00 μμ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΤΙΔΟΣ - ΝΕΑΡΧΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΡΕΩΣ - ΔΙΚΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ - ΑΛΚΜΗΝΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΟΣ - ΑΙΟΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΠΟΛΤΔΕΥΚΟΥΣ - ΑΓΑΜΕΝΩΝΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΛΙΣΟΝΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ - ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ - ΚΛΕΙΤΟΥ - ΞΕΝΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΕΡΜΟΥ - ΑΝΤΙΟΠΗΣ - ΠΑΝΟΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΙΓΕΩΣ - ΖΕΜΕΛΗΣ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ - ΟΡΦΕΩΣ - ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 474 Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1343 Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1188 Λειτουργία

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 11:00:00 πμ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Η.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ. 838 Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 11:00:00 πμ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΔΩΝΙΔΟΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΔΩΝΙΔΟΣ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1181 Λειτουργία

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 12:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1340 Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 58 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 60 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 62 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 66 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1345 Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΔΩΝΙΔΟΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΔΩΝΙΔΟΣ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1181 Λειτουργία

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΦΙΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1184 Λειτουργία

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1183 Λειτουργία

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΓΑΒΑΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1182 Λειτουργία

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 2:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑ - ΚΑΝΑΡΗ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΒΟΛΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΛΕΣΒΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 270 Λειτουργία

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 2:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΛΥΣΙΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΚΙΜΩΝΟΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΣΙΔΕΡΗ - ΠΟΛΕΜΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ - ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΧΑΣΙΩΝ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΝΙΡΒΑΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 270 Λειτουργία

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΥΪΛΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΗΡΑΓΓΕΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΣΗΡΑΓΓΕΙΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΡΑΓΓΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΜΑΝΣΩ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 2:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΟΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 1341 Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 4:00:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΤΖΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ 470 Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 4:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΡΩΝ, ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΒΙΤΑΛΗ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΑΣΠΑΣΙΑΣ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. 837 Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 4:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΤΣΙΝΑ. 841 Κατασκευές

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 5:00:00 μμ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΖΗΝΩΝΟΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΙΜΒΡΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 1457 Λειτουργία

23/10/2025 8:00:00 πμ 23/10/2025 6:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές

23/10/2025 8:30:00 πμ 23/10/2025 10:30:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 1115 Λειτουργία

23/10/2025 10:00:00 πμ 23/10/2025 12:00:00 μμ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑΣ. 849 Κατασκευές

23/10/2025 10:00:00 πμ 23/10/2025 1:00:00 μμ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

23/10/2025 11:00:00 πμ 23/10/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3 από: 11:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 από: 11:00 πμ έως: 12:30 μμ 1189 Λειτουργία

23/10/2025 11:00:00 πμ 23/10/2025 1:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 2Α από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 2 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ 1344 Κατασκευές

23/10/2025 11:30:00 πμ 23/10/2025 2:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΑΙΡΕΤΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΧΑΙΡΕΤΗ απο κάθετο: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ 1190 Λειτουργία

23/10/2025 12:00:00 μμ 23/10/2025 4:00:00 μμ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ. 839 Κατασκευές

23/10/2025 12:00:00 μμ 23/10/2025 5:00:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 471 Κατασκευές

23/10/2025 12:30:00 μμ 23/10/2025 3:30:00 μμ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ ΝΟ 31 από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΛΟΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΧΛΟΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΝΟ 20 από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ 1342 Κατασκευές

23/10/2025 12:30:00 μμ 23/10/2025 4:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΓ. ΛΟΥΚΑ απο κάθετο: ΕΥΓ. ΚΑΡΑΒΙΑ έως κάθετο: ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:30 μμ 1185 Λειτουργία