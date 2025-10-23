Καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικού για το ποινικό μητρώο

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην διαδικασία για την έκδοση αντίγραφου ποινικού μητρώου.

Η αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou), ωστόσο οι αιτούντες έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις στην αποπεράτωση των αιτημάτων τους.

Η διαδικασία, όπως περιγράφεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είναι η εξής:

Ο πολίτης καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση και παραλαμβάνει εκτυπωμένη την αίτησή του, η οποία αναγράφει έναν αριθμό πρωτοκόλλου . Με τον αριθμό αυτό μπορεί να προβεί μελλοντικά σε νέα αναζήτηση, είτε απευθείας από το σύστημα του Ποινικού Μητρώου, είτε μέσω ΚΕΠ.

Εντός 3 ημερών παραλαμβάνει το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το ΚΕΠ, ενώ μέχρι σήμερα ο αντίστοιχος χρόνος ήταν 20 - 25 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Πέμπτη (23/10) τα αιτήματα των πολιτών που αποπερατώνονται αφορούν τις 7/10. Με λίγα λόγια υπάρχει ένα «πάγωμα» περίπου 2 εβδομάδων στην διαδικασία προκειμένου ο αιτούντας να παραλάβει το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Η καθυστέρηση αυτή πολλές φορές προκαλεί προβλήματα στον αιτούντα σε περίπτωση που χρειάζεται το αντίγραφο για άμεση χρήση σε περίπτωση που θέλει να προλάβει κάποια προθεσμία ή ημερομηνία, όπως π.χ. στην πρόσληψή του σε μία δουλειά στον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω πρόβλημα δεν είναι γενικό και παρατηρείται μόνο για τα αιτήματα που αφορούν την Αθήνα (πιθανότατα λόγω φόρου εργασίας) καθώς τα αιτήματα στις υπόλοιπες περιοχές αποπερατώνονται στο εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις που η αποπεράτωσή τους γίνεται αυθημερόν.