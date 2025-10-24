Ρέθυμνο: Οι βόλτες μετά τη δύση του ηλίου σού κόβουν την ανάσα

Το Ρέθυμνο για περπάτημα προσφέρει μοναδική θέα, ειδικά όταν η ημέρα δίνει τη θέση της στη νύχτα. Η πόλη επιβεβαιώνει τη φήμη της ως ένας από τους πιο γραφικούς προορισμούς της Κρήτης, με τις διαδρομές κατά μήκος της παραλιακής ζώνης και γύρω από το ενετικό κάστρο της Φορτέτζας να αποτελούν το απόλυτο σκηνικό για βόλτα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας