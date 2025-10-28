ΗΠΑ: Καταδίωξη με τραγική κατάληξη στο Λος Άντζελες

Καρέ-καρέ καταγράφηκε από κάμερα μία κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους του Λος Άντζελες.

Το ΙΧ που οδηγεί αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εμβολίζει και ρίχνει στο οδόστρωμα οδηγό μηχανής, ο οποίος νωρίτερα είχε σκοτώσει συνάδελφό του.

Ο αναβάτης του δίκυκλου, που έτρεχε με 270 χλμ/ ώρα, από τη σύγκρουση εκτοξεύτηκε στον αέρα, πριν καταλήξει στο έδαφος και συρθεί για πολλά μέτρα στην άσφαλτο.

Αφού οι αστυνομικοί που τον καταδίωκαν του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, τον συνέλαβαν.

Ο δράστης είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία, με την Αστυνομία να φτάνει στο σπίτι του και τον ίδιο να πυροβολεί κατά αστυνομικού που έπεσε νεκρός.