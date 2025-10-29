Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 94 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1362

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΛΕΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΟΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΕΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΟΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1211

Λειτουργία

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 11:00:00 πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΩΝ.

824

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 11:00:00 πμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΣΟΥΛΙΟΥ - ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ

480

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΙΠΙΝΟΥ απο κάθετο: 3ΗΣ ΣΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1212

Λειτουργία

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΠΗΔΟΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΟΥΣ απο κάθετο: ΣΑΡΠΗΔΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1213

Λειτουργία

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ 10 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1214

Λειτουργία

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 12:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

858

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 12:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ.

856

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 1:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΕΡΑΤΟΒΟΥΝΙ - ΚΕΡΑΙΕΣ

1489

Λειτουργία

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1195

Λειτουργία

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 2:00:00 μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΟΔΟΥ.

859

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΝΔ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1366

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 3:00:00 μμ

Π.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΛΑΔΩΝΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ.

873

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 3:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΣΥΡΡΑΚΟΥ - ΗΜΑΘΕΙΑΣ - ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ - ΒΟΥΤΣΑΛΗ - ΠΕΤΤΑ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΜΥΤΙΛΝΗΣ

482

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ - ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

277

Λειτουργία

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΔΑ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΦΕΙΔΙΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΟΥΡΗ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ.

827

Κατασκευές

29/10/2025 8:00:00 πμ

29/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΓΟΥΝΑΡΗ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΟΝΔΥΛΗ - Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ - ΦΩΚΑΙΑΣ

479

Κατασκευές

29/10/2025 8:30:00 πμ

29/10/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΑΤΡΟΖΟΥ απο κάθετο: ΑΡΒΑΛΗ έως κάθετο: ΜΑΤΡΟΖΟΥ ΝΟ 8 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΡΒΑΛΗ απο κάθετο: ΜΑΤΡΟΖΟΥ έως κάθετο: ΑΡΒΑΛΗ ΝΟ 7 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

1367

Κατασκευές

29/10/2025 8:30:00 πμ

29/10/2025 5:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΜΒΡΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΣΒΟΥ απο κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

1262

Κατασκευές

29/10/2025 8:30:00 πμ

29/10/2025 5:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΘΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

1262

Κατασκευές

29/10/2025 8:30:00 πμ

29/10/2025 5:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

1262

Κατασκευές

29/10/2025 10:00:00 πμ

29/10/2025 12:00:00 μμ

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΘΑΚΗΣ, ΠΑΡΙΔΟΣ, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

854

Κατασκευές

29/10/2025 10:00:00 πμ

29/10/2025 2:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ.

857

Κατασκευές

29/10/2025 10:00:00 πμ

29/10/2025 2:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΕΡΑΤΟΥΣ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ.

860

Κατασκευές

29/10/2025 10:00:00 πμ

29/10/2025 2:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΩΝΗ.

861

Κατασκευές

29/10/2025 11:00:00 πμ

29/10/2025 1:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΆΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΆΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

1215

Λειτουργία

29/10/2025 11:00:00 πμ

29/10/2025 3:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΣΥΡΡΑΚΟΥ - - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

483

Κατασκευές

29/10/2025 11:00:00 πμ

29/10/2025 4:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ - ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΞΑΝΘΟΥ ΓΥΑΛΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

1490

Λειτουργία

29/10/2025 11:00:00 πμ

29/10/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΕΚΑΛΗΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΝΟΤΑΡΑ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

863

Κατασκευές

29/10/2025 11:30:00 πμ

29/10/2025 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΔΕΜΕΡΤΖΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

1217

Λειτουργία

29/10/2025 12:00:00 μμ

29/10/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 161 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 32 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 135 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 135 ΠΟΛ/ΚΙΑ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

1363

Κατασκευές

29/10/2025 12:00:00 μμ

29/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΙΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1218

Λειτουργία

29/10/2025 12:00:00 μμ

29/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΝΕΜΕΑΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ

481

Κατασκευές

29/10/2025 12:00:00 μμ

29/10/2025 4:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ.

855

Κατασκευές

29/10/2025 1:00:00 μμ

29/10/2025 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

1216

Λειτουργία

29/10/2025 1:00:00 μμ

29/10/2025 4:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - Γ.ΜΑΡΜΑΡΑ - ΙΑΤΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1487

Λειτουργία

