Βόλος: 23χρονος σε αμόκ πήρε λάθος χάπια, έβρισε τη μητέρα του και «διέλυσε» το σπίτι

Ένας 23χρονος από τον Βόλο, κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους χωρίς αναστολή ή μετατροπή, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι θα οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή στο σπίτι όπου ο νεαρός μένει με τη μητέρα του, η οποία κατέθεσε ότι ο γιος της είναι εξαρτημένος και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή από γιατρό.

Σύμφωνα με το gegonotanews, ο νεαρός έχασε τη συνταγή του και πήρε άλλες ουσίες σε μεγαλύτερες δόσεις, γεγονός που τον οδήγησε σε υπερδιέγερση. Σε αυτή την κατάσταση, φέρεται να επιτέθηκε λεκτικά στη μητέρα του, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις, ενώ παράλληλα κατέστρεφε πιάτα, κούπες, κορνίζες και ό,τι έβρισκε μπροστά του, φωνάζοντας ότι θα τα σπάσει όλα.

Ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε την Τετάρτη ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, απ’ όπου και καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους χωρίς αναστολή, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.