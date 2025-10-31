Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δυο νεκροί από φωτιά σε σπίτι

Τραγωδία σε οικία στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο το βράδυ της Παρασκευής καθώς δυο ηλικιωμένοι απανθρακώθηκαν.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εντόπισαν δύο απανθρακωμένες σορούς, έναν άνδρα και μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό, στέλνοντας τρία οχήματα και το κατάλληλο προσωπικό για την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να προσδιορίσουν τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας όλες τις πιθανές εκδοχές, όπως βραχυκύκλωμα ή ακούσια ανάφλεξη.