Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική οδός

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό και στην Αττική οδό.

Στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, οι καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο ρεύμα προς Πειραιά, με καθυστερήσεις να εντοπίζονται από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού, από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 20'-25' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/PCt74Hs6hL — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 11, 2025

Στη λεωφόρο Κηφισίας παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Συγγρού, καθιερωμένα τα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα της ανόδου, από το ύψος του Άγιου Σώστη μέχρι και το ΦΙΞ.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Μεσογείων και στην Αθηνών.