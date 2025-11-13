Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Διαδόχου Παύλου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, περιοχής Δήμων Ελληνικού – Αργυρούπολης και Γλυφάδας, κατά το χρονικό διάστημα από 13-11-2025 έως 30-11-2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατά την παραπάνω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.