Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα για το 2025: «Ο Διαβήτης και ο Χώρος Εργασίας – Μάθετε περισσότερα και κάντε περισσότερα για τον Διαβήτη στην εργασία». Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ανοιχτή προς το κοινό δράση προαγωγής υγείας, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, από 09:00 έως 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ολιστικής αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη. Η δράση θα περιλαμβάνει:

• Test ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος (test σακχάρου)

• Έλεγχο αρτηριακής πίεσης και εκπαίδευση στη σωστή τεχνική μέτρησης αρτηριακής πίεσης στον χώρο εργασίας

• Διασύνδεση των ατόμων με πιθανά ευρήματα με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΕΣ

• Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού για τον διαβήτη, τη διατροφή και την πρόληψη των επιπλοκών του

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από την Κινητή Ομάδα Υγείας, τους Εκπαιδευτικούς Υγειονομικούς Σταθμούς Αθηνών, Άνω Λιοσίων και Καλλιθέας, καθώς και τη Νοσηλεία στο Σπίτι του Τομέα Υγείας του ΕΕΣ, με σκοπό τη διάδοση της γνώσης και την ενίσχυση της πρόληψης, με επίκεντρο τον χώρο εργασίας και την κοινότητα.

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες χρόνιες παθήσεις, με περισσότερους από 530 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως να ζουν με τη νόσο. Ο Διαβήτης Τύπου 1, ο Διαβήτης Τύπου 2 και ο Διαβήτης Κύησης συνδέονται με σοβαρές επιπλοκές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως η στεφανιαία νόσος, το έμφραγμα και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η καλή ρύθμιση του σακχάρου, η τακτική παρακολούθηση και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης αυτών των επιπλοκών.