15 χρόνια Athens Bar Show: Τι ξεχωρίσαμε στην μεγάλη γιορτή των spirits;

Από το Μεξικό και την Patrón μέχρι το γαλλικό St- Germain και το ιρλανδέζικο ουίσκι Teeling,ανακαλύψτε τις γεύσεις και τα brands που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Newsbomb

15 χρόνια Athens Bar Show: Τι ξεχωρίσαμε στην μεγάλη γιορτή των spirits;
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκαπέντε χρόνια Athens Bar Show και το Γκάζι έζησε ξανά δύο μέρες που έμοιαζαν περισσότερο με γιορτή παρά με έκθεση.

Η Τεχνόπολη γέμισε με shaker, μουσικές, cocktail δημιουργίες και bartenders που έδιναν ρυθμό και γεύση στην πόλη.

Φέτος, το Athens Bar Show φιλοξένησε και πάλι ξεχωριστά brands απ’ όλο τον κόσμο – από τα πιο γνωστά και αγαπημένα, μέχρι εκείνα που είχαν την ευκαιρία να συστηθούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, φέρνοντας νέα συναρπαστικά προϊόντα, ιδέες και εμπειρίες από τον κόσμο των spirits.

Μέσα σε όλο αυτό το φεστιβάλ της γεύσης, αν έπρεπε να διαλέξουμε ποια περίπτερα έκλεψαν την παράσταση, σίγουρα ξεχώρισαν τα παρακάτω.

Η Patrón Tequila, ο πρωταγωνιστής του φετινού Bar Show, έστησε ένα εντυπωσιακό, μοντέρνο σκηνικό που ταυτόχρονα απέπνεε αυθεντικό μεξικάνικο ταμπεραμέντο. Το περίπτερο, ντυμένο στα χαρακτηριστικά χρώματα της Patrón – πορτοκαλί, πράσινο και χρυσό – φιλοξένησε έμπειρους bartenders από τα αγαπημένα μας Scorpios Mykonos και Gorillas Bar Thessaloniki, που σέρβιραν τη signature margarita τους, δίνοντας φρέσκο αέρα στην κλασική συνταγή, ενώ το Santiago Bar Tinos άναψε τα αίματα με τη spicy El Santo Paloma τους, κάνοντας το crowd να επιστρέφει για δεύτερο γύρο.

patron-1.jpg

Polaroids απαθανάτιζαν τους ενθουσιώδεις επισκέπτες, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ένα instant souvenir από το πιο φωτογενές σημείο του Athens Bar Show. Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε με το δυναμικό show κρουστών του Έρεν Αλιόγλου, που ξεσήκωσε τους πάντες, αναδεικνύοντας τη high-energy πλευρά της Patrón και κάνοντας τη βραδιά απλώς αξέχαστη.

Η Patrón δεν έκλεψε μόνο τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό της περίπτερο, αλλά και με την αξεπέραστη ποιότητα που την έχει καθιερώσει ως σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Φτιαγμένη αποκλειστικά από 100 % Blue Weber Agave στα υψίπεδα της Jalisco, με πλούσια, μεταξένια υφή και αρώματα φρέσκιας αγάβης, εσπεριδοειδών και πιπεριού, η Patrón αποκαλύπτει έναν καθαρό, ισορροπημένο χαρακτήρα που ξεχωρίζει ανάμεσα σε δεκάδες τεκίλες.

patron-2.jpg

Από το Μεξικό πετάξαμε στη Γαλλία με το St-Germain, που κατάφερε να παντρέψει τη παριζιάνικη φινέτσα με τη ξεχωριστή γεύση του elderflower, όπου σε αντίθεση με τα πιο πικάντικα ή γλυκά aperitifs, προσφέρει έναν πιο ανάλαφρο, floral χαρακτήρα που χαρίζει φινέτσα και ισορροπία.

st-germain-2.jpg

Το bar σέρβιρε αναζωογονητικό St-Germain Spritz συνοδευόμενο με παγωτό φιστίκι, ενώ δίπλα του ένα παιχνίδι χάριζε memorabilia που δημιούργησαν ουρές – γιατί το γαλλικό ταμπεραμέντο δεν είναι μόνο κομψό, είναι και παιχνιδιάρικο. Ένα περίπτερο που έλεγε “Joie de vivre” σε κάθε γωνιά και γουλιά.

st-germain-1.jpg

Το Santa Teresa Rum, έφερε από την Βενεζουέλα μαζί του κάτι βαθύτερο: Ανθρώπινες ιστορίες. Το “Project Alcatraz” είναι μια πρωτότυπη πρωτοβουλία όπου πρώην κρατούμενοι, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και παίρνουν την ζωή στα χέρια τους, μπαίνοντας στην οικογένεια του Santa Teresa.

Το Santa Teresa 1796, που δοκιμάσαμε, ήταν πυκνό, με layers γεύσης από νότες βανίλιας, κακάο και καραμέλας, που συνοδεύεται ιδανικά με κομματάκια μαύρης σοκολάτας – ένα πραγματικό umami moment. Το αποτέλεσμα; Ένα premium ρούμι που έγινε talk of the show – όχι απλώς για τη γεύση του, αλλά τη φινέτσα και την πρωτοτυπία του.

santa-teresa-2.jpg
santa-teresa-3.jpg

Η τελευταία μας στάση ήταν στο Teeling Irish Whiskey, με ένα wagon-bar που τραβούσε σίγουρα όλα τα βλέμματα και τον κόσμο που αγαπάει την ιρλανδέζικη παράδοση στο καλό ουίσκι. Λαχταριστά frozen Irish coffee shots, γευσιγνωσίες μέσα στο ίδιο το βαγόνι και μια αίσθηση old Dublin με φρέσκια ενέργεια.

teeling-1.jpg

Το Teeling ξεχωρίζει για τον τολμηρό και πλούσιο χαρακτήρα που βγαίνει από τα βαρέλια – νότες καραμέλας, μπαχαρικών, φρούτων και βανίλιας δημιουργούν ένα ουίσκι γεμάτο βάθος και ένταση, αποδεικνύοντας ότι το ιρλανδικό whiskey μπορεί να είναι και παράδοση και statement ταυτόχρονα.

teeling-2.jpg

Το φετινό Athens Bar Show δεν ήταν απλώς «ένα ακόμα event» για τους επαγγελματίες του χώρου των spirits. Ήταν ένα reminder γιατί η Αθήνα θεωρείται πλέον bar capital της Ευρώπης. Ένα mix από ιδέες, γεύσεις και ανθρώπους που δεν σταματούν να πειραματίζονται!

Και κάπως έτσι, φύγαμε με πλατιά χαμόγελα και με τη σίγουρη υπόσχεση ότι του χρόνου θα ξαναείμαστε εκεί.

Απολαύστε υπεύθυνα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION: Διπλάσιο προβάδισμα ΝΔ - Ποιοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Βυθισμένο» στο πένθος το Δαμάσι για την 49χρονη αρτοποιό - Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της - Την Παρασκευή η κηδεία της

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ECOFIN: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein αξίας κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει με μνημόνιο λόγω της ανικανότητας της Νέας Δημοκρατίας»

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: «Νικόλα μου, μας τσάκισες»- Θλίψη και πόνος στην κηδεία του 40χρονου κρεοπώλη

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία: Το γήπεδο της Εστορίλ μετατράπηκε σε πισίνα

19:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Την δέρνουν και την βιάζουν – Ποια ηρωίδα είναι το τραγικό θύμα του Παύλου

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ έσωσαν την ζωή βρέφους - «Έσπασαν τα ρεκόρ» για να φτάσει από τις Σέρρες στο «Ιπποκράτειο»

19:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο 3I/ATLAS είναι κομήτης και όχι... εξωγήινο διαστημόπλοιο

18:46LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: Θαυμάζει τον σύντροφό της και το αποδεικνύει δημόσια - Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Jim Curtis

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντεμπούτο με διπλή παρουσία στο Top-10 για τον Φαρίντ

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Αιματηρή καταστολή με νεκρούς σε διαμαρτυρία για τους διωγμούς χριστιανών από τους τζιχαντιστές - Οι στρατιώτες τους πυροβολούσαν φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

15 χρόνια Athens Bar Show: Τι ξεχωρίσαμε στην μεγάλη γιορτή των spirits;

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες άτομα στο νοσοκομείο στην Οκλαχόμα: Διέρρευσε αμμωνία από βυτιοφόρο - Εκατοντάδες εκκενώθηκαν

18:04ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Έξι νέοι θάνατοι από Covid-19 και ένας νέος θάνατος από γρίπη, την τελευταία εβδομάδα

18:01LIFESTYLE

Ματθίλδη Μαγγίρα: «Όταν η κόρη μου πέρασε κατάθλιψη προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Βυθισμένο» στο πένθος το Δαμάσι για την 49χρονη αρτοποιό - Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της - Την Παρασκευή η κηδεία της

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ECOFIN: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein αξίας κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αναζητά σανίδα (ενεργειακής) σωτηρίας στην Αθήνα πριν τον «πιο δύσκολο χειμώνα» στην ιστορία της Ουκρανίας - Πώς η στρατηγική Πούτιν οδηγεί σε «εξέγερση» εναντίον του

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Του γλίστρησε το μαχαίρι;» - Ερευνούν πώς χάθηκε ο 40χρονος κρεοπώλης που κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική και απαθής η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

19:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Την δέρνουν και την βιάζουν – Ποια ηρωίδα είναι το τραγικό θύμα του Παύλου

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Αιματηρή καταστολή με νεκρούς σε διαμαρτυρία για τους διωγμούς χριστιανών από τους τζιχαντιστές - Οι στρατιώτες τους πυροβολούσαν φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ έσωσαν την ζωή βρέφους - «Έσπασαν τα ρεκόρ» για να φτάσει από τις Σέρρες στο «Ιπποκράτειο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ