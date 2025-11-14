Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

Δύο συγκλονιστικά εργατικά δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες έχουν βυθίσει στο πένθος δύο κοινότητες της χώρας. Μία 49χρονη φουρνάρισσα στο Δαμάσι Λάρισας και ένας 40χρονος κρεοπώλης στο Κιλκίς έχασαν τη ζωή τους ενώ εργάζονταν, σε δύο διαφορετικά περιστατικά που συγκλονίζουν για την τραγικότητά τους.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι Λάρισας ο τραγικός θάνατος της 49χρονης Ζωής, μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της μέσα στον φούρνο της. Η άτυχη γυναίκα, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο, είδε το φουλάρι που φορούσε να πιάνεται στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Οι εικόνες που μετέδωσε το STAR, φαίνεται το φουλάρι μπλεγμένο στο μηχάνημα που μετατράπηκε σε φονική παγίδα. Η γυναίκα βρέθηκε λίγο αργότερα από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, σοκαρισμένο, προσπάθησε να την απεγκλωβίσει κόβοντας το ύφασμα με μαχαίρι.

«Έσκυψε να καθαρίσει το ζυμωτήριο, και το φουλάρι την πήρε… Την τύλιξε. Τη βρήκε η ανιψιά μου πιασμένη. Μετά πήρανε μαχαίρι και κόψανε το φουλάρι…», περιέγραψε συγγενής της 49χρονης.

Η άτυχη φουρνάρισσα είχε χάσει πριν λίγους μήνες και τη μητέρα της. Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, ήταν αγαπητή, εργατική και αφοσιωμένη στα δύο παιδιά της, που μεγάλωνε μόνη.