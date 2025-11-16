Κέρκυρα: Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε 73χρονος - Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα
Ο θάνατός του προήλθε από βολή πυροβόλου όπλου
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 73χρονος στην περιοχή Φέλεκας της Κέρκυρας το βράδυ του Σαββάτου (15/11).
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του από γείτονά του.
Ο θάνατός του προήλθε από βολή πυροβόλου όπλου, το οποίο εντοπίστηκε επίσης μέσα στο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το Corfutvnews.gr, οι γείτονες του είχαν να τον δουν δύο ημέρες.
Η εγκληματική ενέργεια αποκλείστηκε, ωστόσο διενεργείται αστυνομικός έλεγχος για τις συνθήκες του θανάτου του.
