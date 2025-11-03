Κέρκυρα: Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο για τον καθαρισμό ζωικών υπολειμμάτων από επιχείρηση - Βίντεο

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων τη Δευτέρα (03/11), με τη διαδικασία να διακόπτεται για αρκετά λεπτά λόγω διαμαρτυριών.

Η σημερινή συνάντηση του δημοτικού συμβουλίου είχε στο επίκεντρο το ζήτημα των ζωικών αποβλήτων που βρίσκονται στην περιοχή της Αλεπούς εδώ και εβδομάδες από επιχείρηση που καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για την ιδιαίτερη δυσοσμία στην περιοχή από τα ζωϊκά υπολείμματα που βρίσκονται υπό αποσύνθεση, ενώ αρκετοί παρευρέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η ομιλία του δημάρχου Στέφανου Πενηντάρχου Πουλημένου διεκόπη αρκετές φορές.

Οι εντάσεις ξεκίνησαν από το 58ο λεπτό του βίντεο, και συνεχίστηκαν και σε άλλα σημεία της συνεδρίασης.

Σήμερα εμφανίστηκε στην κατεστραμμένη από την πυρκαγιά εγκατάσταση φορτηγό της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει τη μεταφορά των αποβλήτων. Η διαδικασία καθαρισμού θα γίνει σταδιακά και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 20 ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας έχει εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τη δημόσια υγεία.

Μέτα από τρεις ώρες συνεδρίασης, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

Να κηρυχτεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

να γίνουν εκ νέου ψεκασμοί (καθώς σήμερα λόγω της βροχής η κατάσταση χειροτέρεψε),

να δώσουν οι εταιρείες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μεταφοράς,

και να διερευνηθεί το γεγονός αν χρειαστεί κάποιες οικογένειες να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία.

Επισης τέθηκαν και άλλα σημεία τα οποία θα συμπεριληφθούν αύριο στην απόφαση που θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

