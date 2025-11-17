Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας – Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και σήμερα (17/11) η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής

Αφόρητος είναι και σήμερα (17/11) ο Κηφισός, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο αλλά και στην Κηφισίας ανά τμήματα έως το Χαλάνδρι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, για τη σημερινή (17/11) επέτειο 52 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 52η Επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου, πραγματοποιούνται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την Τρίτη (18/11), στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, έως τις 06:00 της Τρίτης, ως εξής:

  • Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πεζόδρομος Τοσίτσα.
  • Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.
  • Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.
  • Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.
  • Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και 3ης Σεπτεμβρίου.
  • Πλατεία Εξαρχείων.
  • Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.
  • Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.
  • Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.
  • Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων σήμερα, 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00 και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από το μεσημέρι μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Ομονοίας.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Συντάγματος.
  • Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
    Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
  • Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
  • Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
  • Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
  • Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
  • Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
  • Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων
  • Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
  • Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.
  • Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού
  • Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
  • Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

