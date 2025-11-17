Πολυτεχνείο: 43 προσαγωγές και 4 συλλήψεις
Έπειτα από αστυνομικούς ελέγχους βρέθηκαν στην κατοχή τους ναρκωτικά και αιχμηρά αντικείμενα
Σε εξέλιξη είναι οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 52 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 43 προσαγωγές, ενώ έχουν γίνουν και 4 συλλήψεις καθώς έπειτα από ελέγχους βρέθηκαν στην κατοχή τους ναρκωτικά και αιχμηρά αντικείμενα.
Την ίδια ώρα ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου.
