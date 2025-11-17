Πολυτεχνείο: Ξεκίνησε η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Κορυφώνονται οι τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973.

Πλήθος πολιτών κάθε ηλικίας κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των ηρώων της εξέγερσης.

Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για τη φοιτητική και παλλαϊκή εξέγερση της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, ξεκίνησε μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρισκόντουσαν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου, οι φοιτητικές οργανώσεις και οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό και τα συνθήματά τους, κατευθύνθηκαν από διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας. Οι Σύλλογοι του ΕΜΠ ξεκίνησαν από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου, ενώ οι κομματικές νεολαίες συγκεντρώθηκαν σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

01 05 Πορεία για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025. Πηγή: Eurokinissi 02 05 πορεία για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 Πηγή: Eurokinissi 03 05 Πορεία για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025. Πηγή: Eurokinissi 04 05 Πορεία για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 Πηγή: Eurokinissi 05 05 Πορεία για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 Πηγή: Eurokinissi

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 31 προσαγωγές, ενώ έχουν γίνουν και 4 συλλήψεις καθώς έπειτα από ελέγχους βρέθηκαν στην κατοχή τους ναρκωτικά και αιχμηρά αντικείμενα.

Την ίδια ώρα ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου.

Δυνάμεις των ΜΑΤ έξω από το Πολυτεχενίο Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Πλήθος κόσμου τίμησε την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Νωρίτερα οικογένειες, μικρά παιδιά, αλλά και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων τιμούν όπως κάθε χρόνο τη μνήμη των φοιτητών του Πολυτεχνείου που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Στεφάνι κατέθεσαν νωρίς το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ συγκίνηση επικράτησε στο προαύλιο του Ιδρύματος υπό τους ήχους τραγουδιών που σημάδεψαν την εξέγερση και τη Μεταπολίτευση.

«Η φωνή του Πολυτεχνείου, που ταρακούνησε τη δικτατορία, “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”, γίνεται σήμερα χρέος για μία δημοκρατική πολιτεία, προκοπή μόρφωση και στέρεους θεσμούς», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, κατά τη κατάθεση στεφάνου προς τιμήν όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από τη Χούντα των Συνταγματαρχών.

«Όσο εμείς, ως λαός, είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το χρέος, η πατρίδα μας θα πηγαίνει μπροστά, δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη Δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν», προσέθεσε.

«Τιμώντας το Πολυτεχνείο, αναμετρώμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες με πιστή σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία κι έθνος», υπογράμμισε ακόμη ο κ. Τασούλας.

«Ήμουνα εδώ τότε», αφηγήθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένας από τους πρωτεργάτες της νεολαίας του ’73, που έκτοτε δεν έχει λείψει από καμία επέτειο. Περπατώντας πλέον με τη βοήθεια μπαστουνιού και της συζύγου του, σημειώνει: «Συνεχίζω να έρχομαι να τιμώ τους συναγωνιστές μου, γιατί αυτά δεν ξεχνιούνται. Είναι η ζωή μου». Θυμάται πως είχε προσέλθει «με την ελπίδα ότι αυτή η νεολαία θα έδιωχνε το καθεστώς» και προσθέτει: «Το κατάφερε με θυσίες, με αίματα. Επιβιώσαμε και παλέψαμε».

Στο πλήθος βρίσκονται και άνθρωποι που στα χρόνια εκείνα ήταν μακριά από την Αθήνα. Ο κ. Νίκος αφηγείται ότι τότε, ενώ σπούδαζε στη Γερμανία, συνελήφθη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ελλάδα: «Με πήγαν στη Μπουμπουλίνας. Ήμουν τυχερός, με άφησαν στο τηλεφωνείο, αλλά τα βασανιστήρια ακούγονταν από την ταράτσα», λέει συγκινημένος.

Η 11χρονη Αναστασία δήλωσε: «Ήρθα στο Πολυτεχνείο για να τιμήσω αυτούς που πέθαναν για να είμαστε ελεύθεροι», ενώ η γιαγιά της θυμάται εκείνες τις μέρες στην Αθήνα: «Είχαν βγει οι αστυνομικοί και καθάριζαν με τις μάνικες τα αίματα».

Από το πρωί, το «παρών» δίνουν και σχολεία από όλη την Αττική αλλά και την περιφέρεια. «Μιλήσαμε στα παιδιά με απλό τρόπο για το τι σημαίνει Δημοκρατία και τι Δικτατορία. Κάναμε τη γιορτή μας και ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε τους φοιτητές του Πολυτεχνείου», αναφέρει νηπιαγωγός από το 82ο νηπιαγωγείο. «Το Πολυτεχνείο δεν έχει τελειώσει, ακόμα διεκδικούμε παιδεία, δικαιοσύνη και ισότητα», συμπληρώνει.

Μέχρι το μεσημέρι στεφάνι είχαν καταθέσει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΔΟΕ.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου παρέμειναν ανοιχτές έως τη 1 το μεσημέρι. Ο εορτασμός της 52ης επετείου θα ολοκληρωθεί, όπως κάθε χρόνο, με την πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

«Αστακός» το κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι και σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Σε συναγερμό βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία για τη σημερινή μεγάλη πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, με το κέντρο της Αθήνας να μετατρέπεται σε «αστακό», χάρη στα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από πλήθος υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. θα αναπτυχθούν σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και τον έλεγχο των κινήσεων γύρω από την περιοχή των Εξαρχείων. Drones και ελικόπτερα θα μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, δίνοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας και την κατάσταση στους δρόμους.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Από σήμερα στις 6 το πρωί και έως τις 6 το πρωί της Τρίτης, θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι περιορισμοί θα επικεντρωθούν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, καθώς και κατά μήκος της διαδρομής της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 15-11-2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 18-11-2025, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό

Στις 2 το μεσημέρι θα κλείσουν οι σταθμοί:

Ομόνοια

Πανεπιστήμιο

Σύνταγμα

Ευαγγελισμός

Μέγαρο Μουσικής

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ που κινούνται στο κέντρο, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν οδηγίες της Τροχαίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Με τις αστυνομικές δυνάμεις επί ποδός και τα μέτρα να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, οι αρχές καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς η κυκλοφορία στο κέντρο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

