Απεγκλωβίστηκε μετά από 14 ημέρες ο 55χρονος από τη Γλύστρα Τρικάλων
Ο Νίκος Κουτσοκώστας ήταν αποκλεισμένος στο χωρίο Γλύστρα για 14 ημέρες
Έπειτα από 14 ημέρες που παρέμενε εγκλωβισμένος εξαιτίας κατολίσθησης που έφραξε τον μοναδικό δρόμο που συνδέει το χωριό Γλυστρά των Τρικάλων με το οδικό δίκτυο, ο 55χρονος Νίκος Κουτσοκώστας επιτέλους έφυγε και πλέον βρίσκεται ασφαλής στο σπίτι του στην Αμφιλοχία.
Όπως είχε αποκαλύψει το Newsbomb.gr, ο Νίκος Κουτσοκώστας ήταν εγκλωβισμένος και μόνος στο χωριό όταν στις 4 Νοεμβρίου έγινε μεγάλη κατολίσθηση στην είσοδο του χωριού στο σημείο, όπου βρίσκεται ένα ανενεργό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ του φράγματος της Μεσοχώρας.
Ο εγκλωβισμένος είχε περιγράψει στο Newsbomb ότι το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 960 μέτρων και η πρόσβαση είναι πλέον αδύνατη.
Ο ίδιος δεν ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο σπίτι του, αλλά δεν μπορούσε να μετακινηθεί με το όχημα του.
Ο κάτοικος είχε αναφέρει πως, τη στιγμή που έγινε η κατολίσθηση, το χωριό ήταν άδειο, καθώς ήταν καθημερινή: «Συνήθως τα Σαββατοκύριακα έρχονται 15 με 20 άτομα, κάθε χειμώνα. Τώρα δεν ήταν κανείς εδώ».