Απεγκλωβίστηκε μετά από 14 ημέρες ο 55χρονος από τη Γλύστρα Τρικάλων

Έπειτα από 14 ημέρες που παρέμενε εγκλωβισμένος εξαιτίας κατολίσθησης που έφραξε τον μοναδικό δρόμο που συνδέει το χωριό Γλυστρά των Τρικάλων με το οδικό δίκτυο, ο 55χρονος Νίκος Κουτσοκώστας επιτέλους έφυγε και πλέον βρίσκεται ασφαλής στο σπίτι του στην Αμφιλοχία.

Όπως είχε αποκαλύψει το Newsbomb.gr, ο Νίκος Κουτσοκώστας ήταν εγκλωβισμένος και μόνος στο χωριό όταν στις 4 Νοεμβρίου έγινε μεγάλη κατολίσθηση στην είσοδο του χωριού στο σημείο, όπου βρίσκεται ένα ανενεργό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ του φράγματος της Μεσοχώρας.

Ο Νίκος Κουτσοκώστας

Ο εγκλωβισμένος είχε περιγράψει στο Newsbomb ότι το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 960 μέτρων και η πρόσβαση είναι πλέον αδύνατη.

Ο ίδιος δεν ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο σπίτι του, αλλά δεν μπορούσε να μετακινηθεί με το όχημα του.

Ο κάτοικος είχε αναφέρει πως, τη στιγμή που έγινε η κατολίσθηση, το χωριό ήταν άδειο, καθώς ήταν καθημερινή: «Συνήθως τα Σαββατοκύριακα έρχονται 15 με 20 άτομα, κάθε χειμώνα. Τώρα δεν ήταν κανείς εδώ».

