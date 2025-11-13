Εγκλωβισμένος για 9η μέρα στα Τρίκαλα – «Να ανοίξει ο δρόμος προς το χωριό μου», λέει στο Newsbomb

Ήδη για ένατη συνεχόμενη ημέρα παραμένει αποκλεισμένος ο Νίκος Κουτσοκώστας, κάτοικος ορεινού χωριού στα Τρίκαλα, καθώς η κατολίσθηση που σημειώθηκε στο βουνό έχει κλείσει ολοκληρωτικά τον δρόμο που οδηγεί προς το σπίτι του.

Ο Νίκος Κουτσοκώστας

Ο εγκλωβισμένος περιέγραψε στο Newsbomb την κατάσταση που βιώνει: «Ένα κομμάτι του βουνού έχει αποκολληθεί και αιωρείται στον αέρα, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει τελείως ο δρόμος», ανέφερε. Όπως εξήγησε, το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 960 μέτρων και η πρόσβαση είναι πλέον αδύνατη.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν είναι εγκλωβισμένος μέσα στο σπίτι του, αλλά δεν μπορεί να μετακινηθεί με κανέναν τρόπο:

«Δεν μπορώ να φύγω με τα πόδια, χρειάζεται να ανοίξουν το δρόμο για να φύγω με το αυτοκίνητό μου και τα πράγματά μου», είπε, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ανάγκη από εφόδια, καθώς διαθέτει όλα τα απαραίτητα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν έχει υπάρξει ακόμη ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί η πρόσβαση:

«Είναι άγνωστο, δεν ξέρουν τίποτα ακόμη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κάτοικος σημείωσε επίσης πως, τη στιγμή που έγινε η κατολίσθηση, το χωριό ήταν άδειο, καθώς ήταν καθημερινή:

«Συνήθως τα Σαββατοκύριακα έρχονται 15 με 20 άτομα, κάθε χειμώνα. Τώρα δεν ήταν κανείς εδώ».

Σήμερα, στα 35 σπίτια του χωριού δεν υπάρχει άλλος κάτοικος, όπως λέει ο ίδιος: «Είμαι μόνος μου».