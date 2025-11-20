Πατήσια: Διακοπή κυκλοφορία από την Αλκιβιάδου έως την Αχαρνών

Λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φωκαίας, από το ύψος της οδού Αλκιβιάδου έως την οδό Αχαρνών, στην περιοχή των Πατησίων.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.