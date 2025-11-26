Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει

Φρίκη και αποτροπιασμό στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ένα ζευγάρι που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 διατηρούσε στο σπίτι τους συνολικά 51 γάτες, τις οποίες -σύμφωνα με τις δηλώσεις τους- προόριζαν για κατανάλωση μετά τον φυσικό θάνατό τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, το ζευγάρι δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και φέρεται να διατηρεί συγκεκριμένες πεποιθήσεις για τη διατροφή, τα ζώα, τη στείρωση και το τσιπάρισμα.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την φρικιαστική υπόθεση και τα ζώα απελευθερώθηκαν. Τo ζευγάρι εμφανίστηκε στην εκπομπή του ANT1 όπου υπερασπίστηκε τις απόψεις του.

«Δεν τις σκοτώναμε – Μόνο όταν πεθάνουν φυσικά»

Όπως υποστήριξε το ζευγάρι δεν σκόπευε να θανατώσει τα ζώα αλλά να καταναλώσει το κρέας τους μετά το φυσικό θάνατό τους έπειτα από επεξεργασία -όπως ισχυρίστηκαν- σε κτηνοτροφικές μονάδες.

«Το κάναμε επιστήμη», ανέφερε το ζευγάρι στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας πως αν και άλλοι υιοθετούσαν την πρακτική τους, «θα έπεφτε η τιμή του κρέατος».

Όπως δήλωσε η γυναίκα που εργάζεται ως παιδαγωγός: «Δεν είναι να σκοτώνουμε τα γατιά για να τα τρώμε. Είναι να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο γατών και όταν το ζώο πεθάνει από φυσικά αίτια, τότε να το πάρουν οι κτηνοτροφικές μονάδες να διαχειριστούν το κρέας».

Ο άνδρας από την πλευρά του ανέφερε: «Είμαστε υπέρ αυτού για να σωθεί ο πλανήτης, να λυθεί το πρόβλημα της ασιτίας. Θα τρώμε γάτες και θα πέσει η τιμή του κρέατος, ώστε άνθρωποι σε υπανάπτυκτες χώρες να ζήσουν».

