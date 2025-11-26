Πύργος: Η τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην πόλη - Δείτε βίντεο

Τελετή αφής της φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Η πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο-Κορτίνα τον Φεβρουάριο 2026 ξεκίνησε την Τετάρτη (25/11) από την Αρχαία Ολυμπία, και ανάμεσα στις στάσεις της πομπής βρέθηκε η πόλη του Πύργου.

Η επίσημη τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην πρωτεύουσα της Ηλείας μεταδώθηκε ζωντανά από την ΟΡΤ.

