Πύργος: Η τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην πόλη - Δείτε βίντεο
Η τελετή αφής διεξήχθη το πρωί της Τετάρτης (26/11) στην Αρχαία Ολυμπία
Η πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο-Κορτίνα τον Φεβρουάριο 2026 ξεκίνησε την Τετάρτη (25/11) από την Αρχαία Ολυμπία, και ανάμεσα στις στάσεις της πομπής βρέθηκε η πόλη του Πύργου.
Η επίσημη τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην πρωτεύουσα της Ηλείας μεταδώθηκε ζωντανά από την ΟΡΤ.
*Με πληροφορίες από patrisnews.gr
