Live η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία

Στον ιερό ελαιώνα της Αρχαίας Ολυμπίας, εκεί όπου πριν από σχεδόν τρεις χιλιετίες γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας λειτουργεί ως μια διαχρονική γέφυρα που ενώνει το αρχαίο κάλεσμα του αγώνα με το σύγχρονο οικουμενικό του μήνυμα.

Κάθε φορά που η φλόγα ανάβει, ανανεώνεται και η υπόσχεση του Ολυμπισμού. Μια υπόσχεση ειρήνης, προόδου και ανθρώπινης αρμονίας.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου στην Ιταλία.

Γεννημένη από το φως του Απόλλωνα και την αιώνια γη του Δία, η Ολυμπιακή Φλόγα ταξιδεύει για να μεταφέρει ένα μήνυμα που υπερβαίνει σύνορα και εποχές. Είναι η φωτεινή υπόμνηση ότι η ανθρώπινη προσπάθεια, όταν συνδυάζεται με αρετή, μπορεί να γίνει φως για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

*Με πληροφορίες από Patrisnews.com

