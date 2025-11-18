Το «κρύσταλλο» των Άλπεων: Απίστευτο γυάλινο και χλιδάτο καταφύγιο θα προστατεύει τους ορειβάτες

Ένα απίστευτα πρωτοποριακό, γυάλινο καταφύγιο σχεδιάστηκε για να προσφέρει στους ορειβάτες στέγη και προφύλαξη από τους κινδύνους του μεγάλου υψομέτρου, με την ίδια αισθητική και φινέτσα που θα συναντούσε κανείς σε ένα πολυτελές κτήριο στο Μιλάνο.

Η κομψή κατασκευή, η οποία ονομάζεται rifugio στα ιταλικά, δημιουργήθηκε από τη διάσημη ιταλική εταιρεία σχεδιασμού CRA-Carlo Ratti Associati, σε συνεργασία με την Salone del Mobile.Milano, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026. Πριν την οριστική του εγκατάσταση στις Άλπεις, το καταφύγιο θα παρουσιαστεί στην πόλη του Μιλάνου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί αεροπορικώς στην τελική του τοποθεσία.

Έμπνευση από κρυσταλλικές δομές

Ο σχεδιασμός του μοντέλου ξεκίνησε με μια τρισδιάστατη σάρωση των βραχωδών σχηματισμών της περιοχής, με στόχο την πλήρη αρμονία με το αλπικό τοπίο.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής αρχιτέκτονας, Carlo Ratti, εξήγησε ότι η έμπνευσή του προήλθε από τις κρυσταλλικές δομές: «Ο μεγάλος Ιταλός αρχιτέκτονας του 20ού αιώνα, Gio Ponti, είπε κάποτε ότι η αρχιτεκτονική είναι "σαν ένας κρύσταλλος". Το πήραμε κυριολεκτικά, χρησιμοποιώντας ψηφιακή κατασκευή για να σχεδιάσουμε ένα προσωρινό καταφύγιο σαν να ήταν μέρος των φυσικών βραχωδών σχηματισμών που διαμορφώνουν τις Άλπεις», ανέφερε ο Carlo Ratti.

Τόνισε, δε, την ανάγκη για σχεδιασμό που σέβεται το περιβάλλον: «Δυστυχώς, σήμερα τα καταφύγια μοιάζουν συχνά με αερόπλοια που έχουν προσγειωθεί στα όμορφα αλπικά τοπία μας. Εδώ υιοθετήσαμε την αντίθετη προσέγγιση: μια δομή που ενσωματώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο με το περιβάλλον».

Αυτονομία και βιωσιμότητα

Η CRA-Carlo Ratti Associati διαβεβαιώνει ότι ο τελικός σχεδιασμός ελαχιστοποιεί την οπτική όχληση και ταυτόχρονα μεγιστοποιεί τη λειτουργικότητα. Το καταφύγιο ενσωματώνει συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και συλλογής νερού μέσω συμπύκνωσης αέρα, εξασφαλίζοντας την αυτονομία του.

Όπως δήλωσε η Maria Porro, πρόεδρος της Salone del Mobile.Milano: «Πρόκειται για μια κίνηση που μετατρέπει την έρευνα σε μια μορφή αρμονίας με τον φυσικό κόσμο και που, στο ταξίδι της από το Μιλάνο στις Άλπεις, εκφράζει τις αρχές που μοιραζόμαστε: έναν κυκλικό, υπεύθυνο σχεδιασμό».

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα διεξαχθούν στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας, με τις εκδηλώσεις να μοιράζονται ανάμεσα στο θρυλικό χιονοδρομικό κέντρο Cortina d’Ampezzo και τις κοιλάδες της Λομβαρδίας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

