Ιστορική σύνδεση στις Άλπεις: Το πέρασμα Μπρένερ ενώνει την Αυστρία και την Ιταλία

Ένα ιστορικό ορόσημο για τις ευρωπαϊκές μεταφορές επιτεύχθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν μια διατρητική μηχανή "νίκησε" το τελευταίο μέτρο βράχου 4.500 πόδια κάτω από το πέρασμα Μπρένερ (Brenner Pass) στις Άλπεις. Με την κίνηση αυτή, ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και συνδέθηκε η μεγαλύτερη σήραγγα του κόσμου που κατασκευάστηκε για σιδηροδρομική γραμμή.

Το έργο, το οποίο οραματίζεται να αποτελέσει μια κρίσιμη συνδετική αρτηρία, αναμένεται να μειώσει δραστικά τους χρόνους μετακίνησης σε όλη την Ευρώπη, καθώς φιλοδοξεί να δει τρένα να εκτελούν δρομολόγια από το Ελσίνκι της Φινλανδίας έως το Παλέρμο της Σικελίας.

Στην τελετή ολοκλήρωσης του «τούνελ του αιώνα» παραβρέθηκαν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ. Η ελπίδα είναι ότι το έργο θα μεταφέρει μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων από τους δρόμους, ανακουφίζοντας τον επιβαρυμένο βορρά της Ιταλίας.

Αναμόρφωση των χαρτών μεταφορών της ΕΕ

Η Σήραγγα του Περάσματος Μπρένερ αποτελεί μέρος μιας σειράς σιδηροδρομικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία οι Βρυξέλλες ελπίζουν να αναμορφώσουν τους χάρτες ταξιδιών και μεταφοράς φορτίων, ενισχύοντας σημαντικά τις σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ Ιταλίας και των γύρω χωρών.

Το τούνελ Μπρένερ θα εκτείνεται από την πόλη Τούλφες της Αυστρίας, μέσω του Ίνσμπρουκ, έως την περιοχή Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε και αναμένεται να μειώσει τη σιδηροδρομική διαδρομή μεταξύ Μονάχου και Βερόνας κατά δυόμισι ώρες.

Παράλληλα, άλλα μεγάλα έργα προωθούνται:

Μια σειρά από σήραγγες και γραμμές υψηλής ταχύτητας θα συνδέσουν τη Γένοβα, μια από τις μεγαλύτερες λιμενικές πόλεις της Ιταλίας, με το Μιλάνο μέσω της πόλης Τορτόνα.

Μια άλλη γραμμή, που θα περνά μέσω της Κοιλάδας της Αόστα (Valle d’Aosta), εκτιμάται ότι θα μειώσει τον χρόνο διέλευσης μεταξύ των πρωτευουσών της μόδας, Μιλάνου και Παρισιού, κατά 30%, με ενδιάμεσες στάσεις στη Λυών και τη Σούσα.

Η Ιταλία, που υστερεί σε σχέση με ομόλογα κράτη, δεν έχει δει σημαντική αναβάθμιση στους σιδηροδρόμους της από την κατασκευή της γραμμής υψηλής ταχύτητας Ρώμη-Μιλάνο το 2008. Τα νέα αυτά έργα αναμένεται να επιτρέψουν σε εμπορεύματα και επιβάτες να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα μέσα και γύρω από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Associated Press, το Πέρασμα Μπρένερ διασχίζεται κάθε χρόνο από φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα αξίας άνω των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η νέα σήραγγα είναι η μακρύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο και αναμένεται να «υποδεχθεί» περισσότερα από 2 εκατομμύρια φορτηγά ετησίως.

Σήμερα, η διαδρομή Μιλάνο-Παρίσι απαιτεί 7 ώρες, ενώ η γραμμή υψηλής ταχύτητας Λυών-Τορίνο εκτιμάται ότι θα μειώσει αυτόν τον χρόνο σε τεσσεράμισι ώρες. Όλα τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές της δεκαετίας του 2030, με τη γραμμή Γένοβα-Τορτόνα να βρίσκεται ήδη κοντά στην ολοκλήρωση.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

