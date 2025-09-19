Ιστορικό βήμα σύνδεσης Βόρειας με Νότια Ευρώπη - Η σήραγγα κάτω από τις Άλπεις

Η σήραγγα αναμένεται να ανοίξει το 2032, περίπου 16 χρόνια αργότερα από το χρονοδιάγραμμα - Το κόστος της αναμένεται στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ  - περίπου 2,5 δισεκατομμύρια πάνω από τον προϋπολογισμό.

Newsbomb

Ιστορικό βήμα σύνδεσης Βόρειας με Νότια Ευρώπη - Η σήραγγα κάτω από τις Άλπεις
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα αποφασιστικό τελευταίο βήμα έγινε την Πέμπτη, όταν εργάτες έσπασαν το τελευταίο κομμάτι βράχου, την Πέμπτη, ανοίγοντας μια υπόγεια σήραγγα μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας, η οποία τελικά θα γίνει μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τη βόρεια και τη νότια Ευρώπη.

Η σήραγγα Brenner, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μακρύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατοπίσει τις εμπορευματικές μεταφορές από τους δρόμους στις ράγες, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και την ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου.

«Σήμερα κάνουμε μαζί ένα αποφασιστικό βήμα για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής σε ολόκληρη την ήπειρο», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στην τελετή αποσυναρμολόγησης του βράχου.

«Είναι μια ιστορική μέρα... για την Ιταλία, για την Αυστρία και για ολόκληρη την Ευρώπη».

Η σύνδεση θα είναι η πρώτη ειδική σιδηροδρομική σήραγγα που θα συνδέει απευθείας την Αυστρία και την Ιταλία. Αναμένεται να ανοίξει το 2032, περίπου 16 χρόνια αργότερα από το χρονοδιάγραμμα, και αναμένεται να κοστίσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ - περίπου 2,5 δισεκατομμύρια πάνω από τον προϋπολογισμό.

Η σήραγγα μήκους 55 χλμ. όταν ολοκληρωθεί θα φτάσει τα 64 χλμ. μέσω της σύνδεσής της με μια υπάρχουσα υπόγεια σύνδεση με το Ίνσμπρουκ. Θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ της Φορτέτσα στην Ιταλία και του Ίνσμπρουκ σε λιγότερο από 25 λεπτά από 80 λεπτά.

Το πέρασμα Μπρένερ είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα ορεινά περάσματα της Ευρώπης που χρησιμοποιούνται για εμπορευματικές μεταφορές. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια φορτηγά, 14 εκατομμύρια οχήματα και 50 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων διασχίζουν το πέρασμα των Άλπεων.

Επί του παρόντος, περίπου το 70% της δια-αλπικής εμπορευματικής κυκλοφορίας μέσω του Μπρένερ γίνεται οδικώς, και μόνο το 30% σιδηροδρομικώς - μια ισορροπία που η σήραγγα στοχεύει να αντιστρέψει.

Ωστόσο, ο αναμενόμενος αντίκτυπος της νέας σύνδεσης θα μπορούσε να υπονομευθεί από τη Γερμανία, η οποία αντιπροσωπεύει σημαντικό όγκο οδικής κυκλοφορίας μέσω των Άλπεων, αλλά δεν έχει οριστικοποιήσει κρίσιμες βόρειες οδούς πρόσβασης για τη σύνδεση με τη σήραγγα του Μπρένερ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:40ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα αστυνομικός συνέλαβε κακοποιό εκτός υπηρεσίας - «Σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω το καθήκον μου»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τα τηλεοπτικά κανάλια είναι κατά 97% εναντίον μου – Ίσως πρέπει να ανακαλέσουμε τις άδειές τους

08:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο ήλιος «ξυπνάει» και η NASA δεν ξέρει γιατί, αλλά ανησυχεί

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καστοριά: Βρέθηκε άνδρας θετικός στην φυματίωση - Έγιναν τεστ στις στενές επαφές του

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις έως 20' στην Αττική Οδό

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανό του ΚΚΕ στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης: «Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai Ioniq 5 N: Μικρές οι βελτιώσεις, αναλλοίωτη η ουσία

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικία στόλισε ήδη για Χριστούγεννα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ αναλαμβάνει την ηγεσία κόμματος - Μετά την Αλβανίδα υπουργό και πρόεδρος τεχνητή νοημοσύνη

07:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο – Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό βήμα σύνδεσης Βόρειας με Νότια Ευρώπη - Η σήραγγα κάτω από τις Άλπεις θα συνδέει Ιταλία με Αυστρία

07:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Συνάντηση Βαρθολομαίου – Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη

07:11ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που drone των Χούθι χτυπάει ξενοδοχείο στο Ισραήλ

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

06:42LIFESTYLE

Στο δρόμο που άνοιξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η επιστροφή των Βετεράνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καστοριά: Βρέθηκε άνδρας θετικός στην φυματίωση - Έγιναν τεστ στις στενές επαφές του

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανό του ΚΚΕ στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης: «Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»

07:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο – Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου

06:38LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικία στόλισε ήδη για Χριστούγεννα

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τα αποτελέσματα από την 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων - Θετική ανταπόκριση από την εστίαση

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο αυστηρός ΚΟΚ σώζει ζωές – Σημαντική μείωση των θανάτων στην άσφαλτο κατά 17,2%, αλλά οι παραβάτες… δεν βάζουν μυαλό – Αναλυτικά στοιχεία, τι λένε ειδικοί

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ