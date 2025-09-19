Ιστορικό βήμα σύνδεσης Βόρειας με Νότια Ευρώπη - Η σήραγγα κάτω από τις Άλπεις

Ένα αποφασιστικό τελευταίο βήμα έγινε την Πέμπτη, όταν εργάτες έσπασαν το τελευταίο κομμάτι βράχου, την Πέμπτη, ανοίγοντας μια υπόγεια σήραγγα μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας, η οποία τελικά θα γίνει μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τη βόρεια και τη νότια Ευρώπη.

Η σήραγγα Brenner, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μακρύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατοπίσει τις εμπορευματικές μεταφορές από τους δρόμους στις ράγες, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και την ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου.

22 years after ?? & ?? committed to building the Brenner Base Tunnel & 18 years after the ?? committed to co-financing construction, we have a breakthrough!#EUTransport Cssr @tzitzikostas joined PM Meloni & Chancellor Stocker and Ministers Salvini & Hanke for the ceremony. pic.twitter.com/sgujkbGcGX — EU Transport (@Transport_EU) September 18, 2025

«Σήμερα κάνουμε μαζί ένα αποφασιστικό βήμα για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής σε ολόκληρη την ήπειρο», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στην τελετή αποσυναρμολόγησης του βράχου.

«Είναι μια ιστορική μέρα... για την Ιταλία, για την Αυστρία και για ολόκληρη την Ευρώπη».

Η σύνδεση θα είναι η πρώτη ειδική σιδηροδρομική σήραγγα που θα συνδέει απευθείας την Αυστρία και την Ιταλία. Αναμένεται να ανοίξει το 2032, περίπου 16 χρόνια αργότερα από το χρονοδιάγραμμα, και αναμένεται να κοστίσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ - περίπου 2,5 δισεκατομμύρια πάνω από τον προϋπολογισμό.

#CEFTransport ? Brenner Base Tunnel: first cross-border breakthrough of exploratory tunnel ?



The 56km long tunnel provides information on rock mass to reduce costs & time for the construction of the main tunnels ?️?#EU funded project story ➡️ https://t.co/tjJZiJlTHY pic.twitter.com/W4mfIQnNbn — CINEA ?? (@cinea_eu) September 18, 2025

Η σήραγγα μήκους 55 χλμ. όταν ολοκληρωθεί θα φτάσει τα 64 χλμ. μέσω της σύνδεσής της με μια υπάρχουσα υπόγεια σύνδεση με το Ίνσμπρουκ. Θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ της Φορτέτσα στην Ιταλία και του Ίνσμπρουκ σε λιγότερο από 25 λεπτά από 80 λεπτά.

Το πέρασμα Μπρένερ είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα ορεινά περάσματα της Ευρώπης που χρησιμοποιούνται για εμπορευματικές μεταφορές. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια φορτηγά, 14 εκατομμύρια οχήματα και 50 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων διασχίζουν το πέρασμα των Άλπεων.

Επί του παρόντος, περίπου το 70% της δια-αλπικής εμπορευματικής κυκλοφορίας μέσω του Μπρένερ γίνεται οδικώς, και μόνο το 30% σιδηροδρομικώς - μια ισορροπία που η σήραγγα στοχεύει να αντιστρέψει.

Ωστόσο, ο αναμενόμενος αντίκτυπος της νέας σύνδεσης θα μπορούσε να υπονομευθεί από τη Γερμανία, η οποία αντιπροσωπεύει σημαντικό όγκο οδικής κυκλοφορίας μέσω των Άλπεων, αλλά δεν έχει οριστικοποιήσει κρίσιμες βόρειες οδούς πρόσβασης για τη σύνδεση με τη σήραγγα του Μπρένερ.