Θλίψη για τον θάνατο του Αλβανού τραγουδιστή Shpat Kasapi - Έπαθε καρδιακή προσβολή στη σκηνή

Θλίψη σκόρπισε στην Αλβανία η είδηση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Shpat Kasapi, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, σε ηλικία 40 ετών, ύστερα από καρδιακή προσβολή. Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη ενώ βρισκόταν σε συναυλία στη Μπολόνια της Ιταλίας, όπου αισθάνθηκε αδιαθεσία και δεν κατάφερε να αναρρώσει.

Ο Kasapi, καταγόμενος από το Ντίμπρα της Αλβανίας, υπήρξε για πάνω από δύο δεκαετίες ένα από τα πιο αγαπητά ονόματα της αλβανικής μουσικής σκηνής. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν γνωστά προβλήματα υγείας, η απώλειά του συγκλόνισε το κοινό και τους συναδέλφους του.

Γεννημένος την 1η Μαΐου 1985 στο Τέτοβο, μεγάλωσε σε οικογένεια με μουσική παράδοση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έγινε γνωστός για το μοντέρνο στυλ του και τις ενεργητικές του εμφανίσεις. Τραγούδια όπως τα «A më do?», «Valle Kosovare», «Dashni pa limit» και «Aroma e saj» καθιέρωσαν την καριέρα του και τον έκαναν αγαπητό σε όλη την Αλβανία.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, συμμετείχε σε σημαντικά φεστιβάλ και συνεργασίες που άφησαν έντονο στίγμα στο κοινό. Παρά το πέρασμα των χρόνων, παρέμεινε ενεργός και δημοφιλής στη μουσική σκηνή, με το τελευταίο του single N’dahem Sot να μετρά σχεδόν 900.000 προβολές στο YouTube και περίπου 340.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η πρώην σύζυγός του, Selvije Jao, μέσα από συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Η Jao, με την οποία μεγάλωνε τον 3χρονο γιο τους, Roel, περιέγραψε τη δυσκολία να εξηγήσει στο παιδί την απώλεια του πατέρα του και την οδύνη της για το γεγονός ότι έφυγε ξαφνικά.

Ο δήμαρχος του δήμου Çair στη Βόρεια Μακεδονία, Izet Mexhiti, τόνισε ότι, αν και ο Kasapi δεν θα δημιουργήσει πλέον νέα μουσική, τα τραγούδια του θα παραμείνουν ζωντανά. Σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι ο ξαφνικός θάνατός του αφήνει μεγάλο κενό στην οικογένεια, τους φίλους και το κοινό, ενώ υπογράμμισε ότι η μουσική του αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που δεν θα ξεχαστεί ποτέ.