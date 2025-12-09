Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο
Κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του από τον Βόλο στη Λάρισα προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανησυχία προκάλεσε μέσα στο Δημαρχείο του Βόλου η ξαφνική αδιαθεσία του αντιδημάρχου Σπύρου Γάτου.
Ο παλαίμαχος κωπηλάτης και αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής- Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα gegonota.news, υπέστη καρδιακό επεισόδιο και χρειάστηκε να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο του Βόλου.
Οι γιατροί που τον εξέτασαν, διαπίστωσαν καρδιακή δυσλειτουργία και έκριναν αναγκαία την διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση bypass.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Mercedes GLB ξεκινά ως ηλεκτρική αλλά θα είναι και ήπια υβριδική
09:08 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς
09:08 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ