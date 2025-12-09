Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

Ανησυχία προκάλεσε μέσα στο Δημαρχείο του Βόλου η ξαφνική αδιαθεσία του αντιδημάρχου Σπύρου Γάτου.

Ο παλαίμαχος κωπηλάτης και αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής- Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα gegonota.news, υπέστη καρδιακό επεισόδιο και χρειάστηκε να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν, διαπίστωσαν καρδιακή δυσλειτουργία και έκριναν αναγκαία την διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση bypass.