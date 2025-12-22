Διακοπές νερού τη Δευτέρα (22/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (22/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Παπάγου

22/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Φραγκογιάννη και Ζησιμόπουλου

Παπάγου

22/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Καρατζά και Φριζή

Χαλάνδρι

22/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Φλωράκη Χαρ. και Νικηταρά

