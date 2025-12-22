Διακοπές νερού τη Δευτέρα (22/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Περιοχή
Ημερομηνία
Τύπος
Σημείο
Παπάγου
22/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Φραγκογιάννη και Ζησιμόπουλου
Παπάγου
22/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Καρατζά και Φριζή
Χαλάνδρι
22/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Φλωράκη Χαρ. και Νικηταρά
