Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (22/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
22/12/2025 7:30:00 πμ
22/12/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙ ΔΕΡΜΕΝΙ
5780
Συντήρηση
22/12/2025 8:00:00 πμ
22/12/2025 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1608
Κατασκευές
22/12/2025 8:00:00 πμ
22/12/2025 12:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ζυγά οδός:ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1610
Κατασκευές
22/12/2025 8:00:00 πμ
22/12/2025 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΖΑΙΜΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1613
Κατασκευές
22/12/2025 8:00:00 πμ
22/12/2025 12:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΟΑΣΗΣ, ΛΕΩΦ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΕΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗ, ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΠΕΥΚΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Β.ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΚΡΙΤΑ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΨΟΣ, ΕΛΑΙΩΝ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΛΕΡΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΨΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.
1039
Κατασκευές
22/12/2025 8:00:00 πμ
22/12/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΧΡΙΣΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΙΩΑΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1417
Λειτουργία
22/12/2025 8:00:00 πμ
22/12/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΤΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ απο κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1427
Λειτουργία
22/12/2025 8:00:00 πμ
22/12/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΔΑ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1541
Λειτουργία
22/12/2025 8:00:00 πμ
22/12/2025 5:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙ ΔΕΡΜΕΝΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ
5781
Συντήρηση
22/12/2025 10:00:00 πμ
22/12/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Α.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.
1038
Κατασκευές
22/12/2025 12:00:00 μμ
22/12/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 5 - 7 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1611
Κατασκευές
