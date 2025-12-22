Κίνηση στους δρόμους: Ατελείωτο πάρκινγκ ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων και κέντρο

Εικόνες δρόμου στο κέντρο της Αθήνας , στην Αθήνα , στις 11 Απριλίου , 2025

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους κυριότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού, τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδό της. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται ακόμη στην Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Μεσογείων καθώς και στο κέντρο.

Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Αυξημένο είναι και το μποτιλιάρισμα στην Αττική οδό, σύμφωνα με ενημέρωση στον επίσημο λογαριασμό στο X.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15'-20' από Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία). Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 5'-10' στην έξοδο για Λαμία, 5'-10' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.