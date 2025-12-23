Κρήτη: Ηλικιωμένος έκανε άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο και συνελήφθη
Το αγόρι σε κατάσταση ενημερώνει τους γονείς του οι οποίοι το κατήγγειλαν στις Αρχές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αναστάτωση προκλήθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης όταν ηλικιωμένος έκανε άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο.
Σύμφωνα με το cretapost.gr, όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας (23/12) σε δρόμο της Νέας Αλικαρνασσού, όταν ένας 70χρονος είδε έναν 13χρονο και του έκανε άσεμνες χειρονομίες.
Το αγόρι σε κατάσταση ενημερώνει τους γονείς του οι οποίοι το κατήγγειλαν στις Αρχές. Άμεσα οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τέλος στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη - Ακυρώθηκε
16:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ
16:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία του D-Athens Διονύσια Greek 2025
12:17 ∙ LIFESTYLE