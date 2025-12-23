Κρήτη: Ηλικιωμένος έκανε άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο και συνελήφθη

Αναστάτωση προκλήθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης όταν ηλικιωμένος έκανε άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο.



Σύμφωνα με το cretapost.gr, όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας (23/12) σε δρόμο της Νέας Αλικαρνασσού, όταν ένας 70χρονος είδε έναν 13χρονο και του έκανε άσεμνες χειρονομίες.

Το αγόρι σε κατάσταση ενημερώνει τους γονείς του οι οποίοι το κατήγγειλαν στις Αρχές. Άμεσα οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.