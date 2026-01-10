Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία στα ανοιχτά του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε το Σάββατο (10/01) στη νοτιοανατολική περιοχή του Μελονγκουάν, στην περιφέρεια των Νήσων Ταλάουν, στη Βόρεια Σουλαουέσι της Ινδονησίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:58 τοπική ώρα (16:58 ώρα Ελλάδος), ενώ, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 52 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Melonguane, σε εστιακό βάθος 17 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Ινδονησιακή Μετεωρολογική, Κλιματολογική και Γεωφυσική Υπηρεσία (BMKG).

#Gempa (UPDATE) Mag:7.1, 10-Jan-26 21:58:25 WIB, Lok:3.64 LU, 126.98 BT (Pusat gempa berada di laut 52 km tenggara Melonguane), Kedlmn:17 Km Dirasakan (MMI) III-IV Tobelo, III-IV Sitaro, II-III Ternate, II-III Minahasa Utara, II-III Bitung, III Morotai #BMKG pic.twitter.com/UWH1tlQtqs — BMKG (@infoBMKG) January 10, 2026

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι

Οι αρμόδιες Αρχές έσπευσαν να ενημερώσουν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τσουνάμι. Ωστόσο, οι κάτοικοι των περιοχών που επηρεάστηκαν, καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν μετασεισμοί μεγάλης έντασης.