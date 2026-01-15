Πύργος: Άφησε την τελευταία του πνοή καίγοντας κλαριά

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) ένας 79χρονος άνδρας στην περιοχή Σκαφιδιάς της Ηλείας.

Σύμφωνα με το iliaenimerosi, ο 79χρονος Χ.Τ., κάτοικος της περιοχής, άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο όπου πραγματοποιούσε καύση λιόκλαρων από το χωράφι του. Διερχόμενοι που πέρασαν από το σημείο, στον δρόμο μεταξύ Σκαφιδιάς και Λεβεντοχωρίου, τον βρήκαν πεσμένο στο έδαφος και άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.