Σύρος: Αντικρουόμενες καταγγελίες μεταξύ 16χρονων μαθητών - Καταγγελία για ξυλοδαρμό και παρενόχληση

Ένα επεισόδιο μεταξύ δύο ανηλίκων σημειώθηκε στη Σύρο, με εμπλεκόμενους έναν 16χρονο μαθητή και μια 16χρονη μαθήτρια της Α΄ Λυκείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cyclades24, οι οικογένειες των δύο παιδιών έχουν καταθέσει αλληλομηνύσεις. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, μετά από ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη.

Οι γονείς του αγοριού κατήγγειλαν τον ξυλοδαρμό, ενώ οι γονείς της μαθήτριας κατήγγειλαν ότι η κόρη τους έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον ίδιο μαθητή, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μαθήτριας, κατά τη διάρκεια σχολικής εργασίας οι δύο μαθητές κάθονταν στο ίδιο θρανίο, όταν ο 16χρονος φέρεται να προχώρησε σε απρεπή σωματική επαφή. Η ίδια ανέφερε ότι προσπάθησε να τον αποφύγει.

Τότε όπως είπε η μαθήτρια ένας τρίτος συμμαθητής φέρεται να την ενημέρωσε ότι ο 16χρονος διέδιδε ισχυρισμούς περί ερωτικής συνεύρεσής τους. Η μαθήτρια απευθύνθηκε σε άλλους συμμαθητές, οι οποίοι της επιβεβαίωσαν ότι είχαν ακούσει τις ίδιες αναφορές. Λίγο πριν το σχόλασμα, η 16χρονη πλησίασε τον συμμαθητή της και, όπως δήλωσε, τον χαστούκισε.

Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους. Παράλληλα, έχει κατατεθεί μήνυση και από την πλευρά της μαθήτριας για σεξουαλική παρενόχληση κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει πλέον τη δικαστική οδό, ενώ αναμένονται οι επόμενες ενέργειες των αρμόδιων αρχών.