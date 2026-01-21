Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε στάβλο στην Ηλεία - «Ξηλώθηκε» μπαλκόνι στην Πάτρα

Συνεχίζει να σαρώνει και να δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στο πέρασμά της η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα εδώ και αρκετές ώρες, με αρκετές ζημιές να καταγράφονται ανά την επικράτεια.

Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δημιουργήθηκε ανεμοστρόβιλος ο οποίος έπληξε το χωριό Σκλίβα, στην ορεινή ζώνη του Δήμου Ήλιδας στην Ηλεία, προκαλώντας σκηνές πρωτοφανούς καταστροφής.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια, ώστε να μετακινήσει και τελικά να διαλύσει ολοσχερώς έναν ολόκληρο στάβλο περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένο από σίδηρο και ξύλα.

Ο στάβλος ανήκε στον πρόεδρο της Κοινότητας Σκλίβα, Νίκο Καραβέλα, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης, καθώς στο εσωτερικό του χώρου υπήρχαν περίπου 60 ζώα και ζωοτροφές. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν κάποια από τα ζώα έχουν καταφέρει να διαφύγουν ή αν βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. ¨"Δεν ξέρω που να ψάξω. Σίγουρα κάποια από τα ζώα μου τρόμαξαν από τον χαλασμό που έγινε και έχουν διαφύγει. Αλλά δεν τα βρίσκω πουθενά" ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ilialive.gr.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Πηνείας, με πτώσεις δέντρων στον Πρόδρομο, στη Βουλιαγμένη και στα Πρινάρι, επιβεβαιώνοντας το εύρος και τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή. Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους.

Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε ολοσχερώς στάβλο στην Ηλεία IliaLive.gr

«Ξηλώθηκε» μπαλκόνι από των άνεμο στην Πάτρα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Γοργοποτάμου.

Το μεγαλύτερο τμήμα του μπαλκονιού αποκολλήθηκε, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους περαστικούς και τους ενοίκους της πολυκατοικίας, ωστόσο από το συμβάν δεν έχει προκύψει τραυματισμός.

Οι ισχυροί άνεμοι που ξήλωσαν μπαλκόνι στην Πάτρα Tempo24.gr.

