Σπύρος Καρατζαφέρης – Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης του: «Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου»

Το βράδυ της Πέμπτης (22/01), άφησε την τελευταία του πνοή ο Σπύρος Καρατζαφέρης, ένας από τους εμπειρότερους Έλληνες δημοσιογράφους.

Η κόρη του, Λίλλυ Καρατζαφέρη, τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα: «Ευγνωμοσύνη που ήσουν ο πατέρας μου! Ο μπαμπάκας μου. Ο καλύτερος του κόσμου! Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου… Μα πάντα λάμπεις στην καρδιά μου! Καλή αντάμωση, ήρωά μου! Φίλησέ μου τη μαμά, ε…», έγραψε.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Καρατζαφέρης

Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου.

Νεότερος αδελφός του είναι ο δημοσιογράφος και πολιτικός, Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος έχει διατελέσει βουλευτής και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Αποφοίτησε από την Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», την οποία διηύθυνε ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ (1959 – 1962). Ακολούθησαν το Έθνος (1962 – 1968, υπό την διεύθυνση του Γιάννη Καψή), η Απογευματινή (1968 – 1975) και η Ελευθεροτυπία (1975 – 1988).

Διακρίθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ και την ερευνητική – αποκαλυπτική δημοσιογραφία στην Ελευθεροτυπία, στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, με αποκαλύψεις και δημοσιεύσεις απόρρητων κρατικών σχεδίων και εγγράφων των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών.

Το 1988, αποχώρησε από την Ελευθεροτυπία και συνεργάστηκε με τον γνωστό επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας Επικαιρότητα (1988 – 1991), στην οποία ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης. Το 1990, ξεκίνησε και την έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ, ταυτόχρονα εξέδιδε και το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιάννη Μαρινάκη. Αργότερα, υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής», καθώς και της «Σφήνας».

Στην τηλεόραση, εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel (στο οποίο επί σειρά ετών ήταν διευθυντής ειδήσεων), το Τηλεάστυ, το Extra Channel κ.ά. Στο ραδιόφωνο, διατηρούσε επί σειρά ετών εκπομπή στον Flash 96.