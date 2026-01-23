Δώρο Χριστουγέννων: Σε 3.694 εργαζόμενους δεν καταβλήθηκε - Παρέμβαση Επιθεώρησης Εργασίας

Σε 3.694 εργαζόμενους δεν κατεβλήθη το δώρο Χριστουγέννων, σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας.

Μετά από παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής, 2.313 εργαζόμενοι έλαβαν το δώρο συνολικού ύψους 1.223.272 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, υποβλήθηκαν 943 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν στη μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων σε 3.694 εργαζόμενους.

Μετά από τη μεσολάβηση της Επιθεώρησης Εργασίας, 420 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση.

Διενεργήθηκαν 423 εργατικές διαφορές – μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών – και καταβλήθηκαν σε 2.313 εργαζόμενους τα οφειλόμενα ποσά (1.223.272 ευρώ).

Σε 47 περιπτώσεις μη καταβολής, υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία και στα Αστυνομικά Τμήματα, για την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

