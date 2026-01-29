Το νέο προϊόν της ProntoPegno για άμεση πώληση χρυσού

Η ProntoPegno είναι ένα σύγχρονο ενεχυροδανειστήριο που προσφέρει άμεσες, ασφαλείς και διαφανείς λύσεις ρευστότητας, προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της.

Στο πλαίσιο των καινοτόμων υπηρεσιών της, παρουσιάζει μια νέα λύση για την άμεση πώληση χρυσού, με απλούς και ξεκάθαρους όρους και υψηλότερη τιμολόγηση χρυσού.

Με παρουσία σε Ιταλία και Πορτογαλία και συνεχή ανάπτυξη στην Ελλάδα, η ProntoPegno λειτουργεί με βασικές αξίες τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τον σεβασμό προς τους πελάτες και τα πολύτιμα αντικείμενά τους.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε όσους χρειάζονται άμεση ρευστότητα, με την υψηλότερη δυνατή αποτίμηση του χρυσού, γνωρίζοντας από την αρχή όλους τους όρους με απλό και εύκολα κατανοητό τρόπο.

Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός μήνα και δεν προβλέπεται ανανέωση, ώστε η διαδικασία να παραμένει απλή, ξεκάθαρη και απολύτως καθορισμένη. Οι πελάτες φέρνουν τα πολύτιμα αντικείμενά τους όπως χρυσό, κοσμήματα, ρολόγια ή άλλα αντικείμενα αξίας και λαμβάνουν άμεσα χρήματα, βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η εκτίμηση των αντικειμένων γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, βάσει επίσημου ημερήσιου τιμοκαταλόγου, ώστε οι πελάτες να γνωρίζουν ότι λαμβάνουν δίκαιη και ανταγωνιστική αξία.

Όλα τα αντικείμενα φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον και καλύπτονται από ασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

H ProntoPegno προσφέρει μια εύκολη, γρήγορη και ασφαλή λύση ρευστότητας, δίνοντας στους πελάτες τη σιγουριά ότι μπορούν να πάρουν την απόφασή τους χωρίς πίεση και με απόλυτη διαφάνεια.