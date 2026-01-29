Πώς οι Έλληνες επιλέγουν μικρές επιχειρήσεις

Για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, η πρώτη εντύπωση δεν γίνεται πια στην πόρτα του καταστήματος ή σε ένα καλοσχεδιασμένο website. Γίνεται στο πρώτο μήνυμα. Σήμερα, μία και μόνο απάντηση – ή η απουσία της – μπορεί να κρίνει αν ένας ενδιαφερόμενος θα κλείσει ραντεβού ή θα στραφεί άμεσα σε μια άλλη επιλογή.

Αυτή τη νέα πραγματικότητα έρχεται να υποστηρίξει το Viber. Μέσα από τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς Viber, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν δωρεάν να δημιουργήσουν την παρουσία τους, να εμφανίζονται σε τοπικές αναζητήσεις και να επικοινωνούν άμεσα με τους πελάτες τους μέσω μηνυμάτων και κλήσεων.

Η Αγορά Viber συγκεντρώνει τις τοπικές επιχειρήσεις σε ένα ενιαίο, εύχρηστο περιβάλλον και τις συνδέει με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά τους. Οι επιχειρήσεις αποκτούν online παρουσία και γρήγορη, ασφαλή επικοινωνία σε μια εφαρμογή που οι χρήστες εμπιστεύονται, χωρίς κοινοποίηση προσωπικού αριθμού.

Για ακόμη μεγαλύτερη προβολή, το Business Plus προσφέρει premium ορατότητα και υψηλότερη κατάταξη στην αναζήτηση και στην Αγορά, μαζί με επιπλέον λειτουργίες του Viber Plus. Για την κατανόηση αυτής της πρώτης επαφής, το Viber πραγματοποίησε έρευνα στο Κανάλι Rakuten Viber Ελλάδα, που απαριθμεί σχεδόν 2 εκατ. μέλη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Έλληνες χρήστες δίνουν προτεραιότητα στη σαφήνεια, τη διαθεσιμότητα και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Σχεδόν το 60% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι επικοινωνεί συχνότερα με καταστήματα τροφίμων, ενώ υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας εμφανίζονται στην δεύτερη θέση επιλογής με 27%. Ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως τεχνικοί, φωτογράφοι και καθηγητές, ακολουθούν αλλά με μικρά ποσοστά 7% και 8% αντίστοιχα. Εξάλλου στις κατηγορίες αυτές έχουμε επαγγελματίες που συνήθως εντοπίζονται με προσωπικές συστάσεις.

Σχεδόν οι μισοί, 48%, επέλεξαν τις γρήγορες απαντήσεις και την άμεση, προσωπική επικοινωνία ως τους σημαντικότερους παράγοντες όταν αναζητούν μία επιχείρηση online. Η διαφανής τιμολόγηση και η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες ακολουθούν με το 11% και 15% αντίστοιχα των απαντήσεων.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι απλό: το 66% των συμμετεχόντων τόνισε ότι η αξιόπιστη, ενημερωμένη πληροφορία για τις μικρές επιχειρήσεις συνήθως δεν υπάρχει στο διαδίκτυο.

Με μεγάλη διαφορά, ένα ποσοστό 20%, βρίσκει δύσκολα μία επιχείρηση σε κοντινή απόσταση. Οι αργές απαντήσεις και η έλλειψη καταλόγου προϊόντων ή υπηρεσιών ακολουθούν με πολύ μικρά ποσοστά όμως, 8% και 6% αντίστοιχα.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν γιατί τα εργαλεία των Επαγγελματικών Λογαριασμών Viber γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά: βοηθούν τις τοπικές επιχειρήσεις να παραμένουν εύκολα προσβάσιμες, καθώς όλη η επικοινωνία με το κοινό γίνεται μέσα από την αγαπημένη και περισσότερο διαδεδομένη εφαρμογή μηνυμάτων στην Ελλάδα. Η αλληλεπίδραση με τους πελάτες γίνεται απλά και άμεσα.

Με βάση τα παραπάνω, δείτε 3 απλές συμβουλές επικοινωνίας που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις:

Κάντε το πρώτο μήνυμα να μετράει: διευκολύνετε την επικοινωνία με μετάδοση μηνυμάτων μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού Viber και απαντήστε απλά και άμεσα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης απάντησης, ώστε οι πελάτες να αποφασίσουν γρήγορα. Κρατήστε τις πληροφορίες σας ενημερωμένες: ο κατάλογος, το ωράριο λειτουργίας, οι τιμές και η διεύθυνση της επιχείρησης πρέπει να είναι πάντα εμφανή και ακριβή. Πηγαίνετε εκεί όπου βρίσκονται οι πελάτες σας: οι χρήστες προτιμούν τις πλατφόρμες μηνυμάτων για να ανακαλύπτουν και να επικοινωνούν με επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που είναι ενεργές σε αυτά τα κανάλια επικοινωνίας είναι αυτές που έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν νέους πελάτες.

Τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα: για τις μικρές επιχειρήσεις, η αποτελεσματική, διαφανής και προσωπική επικοινωνία δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Όσοι απαντούν γρήγορα και διατηρούν ενεργή παρουσία στις πλατφόρμες μηνυμάτων μπορούν να ξεχωρίσουν άμεσα. Με τις λύσεις του Viber Business Account, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τις συνομιλίες με τους πελάτες, να μοιράζονται βασικές πληροφορίες και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε ένα αξιόπιστο περιβάλλον επικοινωνίας – ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών.