Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

Ο Όμιλος Czechoslovak Group (CSG), μέσω της θυγατρικής του MSM Greece, και η ελληνική κρατική εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. (ΕΑΣ/HDS) υπέγραψαν σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα.

Η νεοσύστατη εταιρεία Hellenic Ammunition A.E. αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβίωση στρατηγικών παραγωγικών δυνατοτήτων στο Λαύριο, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω την καθετοποίηση της CSG στον τομέα της παραγωγής πυρομαχικών.

Η συμφωνία υπεγράφη στην Αθήνα από τον Jiří Schonweitz, Διευθύνοντα Σύμβουλο της MSM Greece, και τον Χριστόφορο Μπουτσικάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Καταστατικό της εταιρείας καθώς και σύμβαση παραχώρησης, οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίσημη σύσταση της Hellenic Ammunition A.E.

«Η σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο, όχι μόνο για το κοινό μας εγχείρημα με τα ΕΑΣ, αλλά και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Το Λαύριο εξελίσσεται σε έναν σημαντικό πυλώνα παραγωγής πυρομαχικών για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τους συμμάχους της», δήλωσε ο Jiří Schonweitz, Διευθύνων Σύμβουλος της MSM Greece.

«Η επανεκκίνηση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η κοινοπραξία με την CSG φέρνει επενδύσεις, σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνογνωσία που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων και τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας», πρόσθεσε ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.