Hellenic Train: Με λεωφορεία τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο

Από αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου και μέχρι νεωτέρας, καταργούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1680 (Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη), σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Τα εν λόγω δρομολόγια θα υποκαθίστανται από λεωφορεία, τα οποία δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Σάκος, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο, Πτελέα και Πύθιος (στάση).

Επίσης, καταργούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1682 (Αλεξανδρούπολη - Ορεστιάδα) και 1683 (Ορεστιάδα - Αλεξανδρούπολη), τα οποία θα υποκαθίστανται από λεωφορεία, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός της στάσης Πύθιο.

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρει στην ανακοίνωση της.