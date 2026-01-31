Εορτολόγιο 31 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων, Αγίας Αθανασίας και τριών θυγατέρων.

Newsbomb

Εορτολόγιο 31 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Αρχείο Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Κύρος, Κύρης,
  • Ευδοξία, Ευδοξούλα,
  • Δόξα, Δοξούλα.

Άγιοι Κύρος και Ιωάννης οι Ανάργυροι – Αγία Αθανασία και τρεις θυγατέρες της

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κύρος και Ιωάννης άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.). Ο Άγιος Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, ενώ ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας.

Όταν ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο Άγιος Κύρος πήγε σε ένα παραθαλάσσιο τόπο της Αραβίας και, αφού περιεβλήθηκε το μοναχικό σχήμα, κατοίκησε στον τόπο αυτό.

Ο Άγιος Ιωάννης πήγε στα Ιεροσόλυμα και εκεί άκουσε για τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος Κύρος. Στην συνέχεια μετέβη στην Αλεξάνδρεια. Από εκεί, αφού από διάφορες φήμες έμαθε που διέμενε ο Άγιος Κύρος, πήγε και τον βρήκε και έμεινε μαζί του. Τα θαύματα των Αγίων Αναργύρων συνέγραψε ο Άγιος Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων διότι οι Άγιοι θεράπευσαν τα μάτια του.

Κατά την περίοδο του διωγμού συνελήφθη και η Αγία Αθανασία, που ήταν χήρα, καθώς επίσης και οι τρεις θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία. Η είδηση τάραξε τον Κύρο και τον Ιωάννη. Έτσι οι Άγιοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως αυτές δειλιάσουν από την σκληρότητα των βασανιστηρίων, εξαιτίας της αδυναμίας της φύσεως της γυναίκας, έσπευσαν κοντά τους και έδιναν σε αυτές θάρρος, ενώ παράλληλα προετοιμάζονταν και οι ίδιοι για το μαρτύριο.

Και πράγματι, συνελήφθησαν και αυτοί και οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα. Εκεί διακήρυξαν με παρρησία και θάρρος την πίστη τους στον Θεό. Μάταια ο ηγεμόνας ζητούσε να κάμψει την ανδρεία της μητέρας, δείχνοντας σε αυτή τις θυγατέρες της και επιρρίπτοντάς της την ενοχή. Εκείνη, αφού στράφηκε προς τις θυγατέρες της, τις ενίσχυε λέγουσα ότι η σωματική ωραιότητα είναι πρόσκαιρη, ενώ στην αιωνιότητα διατηρείται η ομορφιά της ψυχής του ανθρώπου αθάνατη. Αυτές δε έλεγαν προς την μητέρα τους ότι αισθάνονταν μεγάλη χαρά, επειδή έμελλε να φύγουν από τον μάταιο αυτό κόσμο μαζί της για την αγάπη του Χριστού και να μην χωρισθούν ποτέ από κοντά της. Ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε και διέταξε να τους υποβάλουν σε πολλά και σκληρά βασανιστήρια. Μετά από τα βασανιστήρια αποκεφάλισαν διά ξίφους τον Άγιο Κύρο και τον Άγιο Ιωάννη, το έτος 292 μ.Χ.. Έτσι μαρτύρησαν και η Αγία Αθανασία με τις τρεις θυγατέρες της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις Τσατραφύλια - Μαρουσάκη για το νέο κύμα κακοκαιρίας

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νευρική κρίση» στο ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός για την αποδοκιμασία της κεντρικής στρατηγικής μηνών

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Τσουχτερές οι τιμές στα ιδιωτικά παρκινγκ - Ανοδικό ράλι στα ενοίκια για θέση στάθμευσης

06:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα δύο βασικά σενάρια για την επίθεση στο Ιράν – Το παρασκήνιο και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Όσα γνωρίζουμε για τις παραλείψεις - Η άδεια που δόθηκε με προθεσμία και τα κενά ασφαλείας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στα 5 «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Από το Ρίο στην Ομόνοια και από εκεί στη Φρανκφούρτη - Πώς ταξίδεψε η 16χρονη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 31 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31ανουαρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Κινδυνεύει με άμεση οικονομική κατάρρεησ - Δεν πληρώνουν συνδρομές

04:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

04:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ενέκριναν την πώληση εκατοντάδων πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

03:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεν υπάρχουν πια φυλακισμένοι αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα

02:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πουλούν 30 ελικόπτερα Apache στο Ισραήλ

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Επανεκκινούν άμεσα οι πτήσεις απελάσεων από τις ΗΠΑ

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Μενεμένη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη - Πώς ήθελε να μπερδέψει

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα για την «Ένωση» ο Χακίμ Σαχαμπό

01:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγεία για τον Νίγηρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 31 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα δεδομένα με τον Πολικό Στρόβιλο - Τι θα φέρει στην Ελλάδα

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Μενεμένη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη - Πώς ήθελε να μπερδέψει

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Από το Ρίο στην Ομόνοια και από εκεί στη Φρανκφούρτη - Πώς ταξίδεψε η 16χρονη

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα – Είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στα 5 «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/2)

21:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 30/01/26: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε είναι φέτος - Η ημερομηνία για την Καθαρά Δευτέρα

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκό AKTOR 78-79: Διπλό... αρχηγού παρόντος και με τάσεις αυτοκτονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ