Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1 Φεβρουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή,1 Φεβρουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Νέο πλαίσιο για ανέλιξη στο δημόσιο
Ελεύθερος Τύπος: Βυθίζεται το ΠΑΣΟΚ
Η Καθημερινή: Τα αγκάθια πριν από το ραντεβού
Το Βήμα: Οι πρόθυμοι και οι απρόθυμοι συγκρούονται στον δρόμο για τις κάλπες
17:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
